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伊朗副外长：伊核谈判将于9日继续在维也纳举行

2021年12月08日09:07 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰12月7日电（记者高文成　王守宝）伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里7日说，伊朗核问题全面协议相关方会谈将于9日在奥地利首都维也纳继续举行。

　　巴盖里当天在接受伊朗国家电视台采访时确认伊核谈判将于9日在维也纳继续举行。他表示，伊朗就解除对伊制裁、核活动两个问题提出了“非常有益和建设性的提议”，这将有力推动谈判进程。希望西方国家也采取实际行动，推动谈判“更快地”继续进行。

　　伊朗外长阿卜杜拉希扬6日在社交媒体上说，伊朗有诚意达成一项良好的全面协议，让伊朗人民感受到切实成果。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，会谈举行6轮后暂停。新一轮会谈于11月29日在维也纳举行，本月3日宣布暂时休会。

(责编：王禹蘅、崔越)

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