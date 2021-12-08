新华社日内瓦12月7日电（记者聂晓阳 陈俊侠）新华社国家高端智库7日在中国北京和瑞士日内瓦同步发布《全人类共同价值的追求与探索——民主自由人权的中国实践》智库报告和纪录片。津巴布韦常驻日内瓦代表哈罗德在发布会上发言表示，尽管一些西方国家习惯性地对中国进行非议，但事实上中国在制定国家政策和重大决策的过程中，中国人民的声音得到了更多倾听与尊重。

哈罗德说，最新发布的智库报告和纪录片深入地分析了中国在国家治理、发展、民主以及人权领域所奉行的“以人民为中心”的成功做法，是中国模式的巨大成功及其有效性的有力明证。

他说，过去几十年中国在全国教育、医疗和促进社会进步的各个方面进行了巨大投入，为亿万人口提供了摆脱贫困的工具和途径。对一个拥有14亿人口和56个民族的大国而言，“取得如此巨大的成就再怎么强调也不为过”。

他强调，民主和人权代表的是普世的原则与目标。世界上的每个国家都在致力于实现这一伟大目标。即使各国所采取的方式各不相同，也并不能否定它们朝着这一共同理想的努力。

哈罗德指出，西方国家不断吹捧本国民主与发展模式的“至上地位”，时而诉诸劝导，时而通过制裁及其他形式的惩罚措施来胁迫他国，试图将自己的模式强加于别国。但历史经验证明，其后果往往只会动摇别国的稳定局面，使其本就脆弱的经济进一步走向衰弱，甚至激发社会动荡。

他说，英语中的民主一词源自希腊语，其本来的含义是“人民的力量”。从这个意义上说，“显然中国的模式要比任何现代西方模式更加接近这一古老理念的精神与内涵”，中国的历史性社会经济变革对所有发达和发展中国家来说，都是可供参考的成功实践。

(责编：王禹蘅、崔越)