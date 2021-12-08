新华社日内瓦12月7日电（记者聂晓阳 陈俊侠）新华社国家高端智库7日在中国北京和瑞士日内瓦同步发布《全人类共同价值的追求与探索——民主自由人权的中国实践》智库报告和纪录片。在日内瓦会场，通过现场或视频连线参会的各国外交官和专家对中国人民当家作主的伟大成就表示赞赏，对中国以人民为中心的全过程人民民主理论和实践予以高度评价。

中国常驻日内瓦代表团临时代办李松在发言中指出，当前民主成为国际上的热门话题，其中一个直接原因是个别国家企图通过召集所谓“民主峰会”开历史倒车，把世界拉回冷战时代。与此同时，这也引发国际社会回望民主的初心本意，激浊扬清，明辨是非，探讨真正的民主之道。

李松表示，在日内瓦的许多使节最近都明确表示，世界上不存在唯我独尊的民主模式，各国有权自主选择符合自身国情的政治制度和发展道路。经过最近一个时期在国际、国内诸多论坛的大思辨、大讨论，什么是真正的民主、应该由谁来定义和评判民主、民主为谁服务等等这样的问题，正在引起国际社会越来越丰富、深入的思考。

津巴布韦常驻日内瓦代表哈罗德在发言中对智库报告和纪录片的发布表示祝贺。他说，民主和人权代表的是普世的原则与目标，但应该允许各国采取不同的方式和途径。一些西方国家认为自己的模式至高无上，喜欢将自己的模式强加于别国，但历史经验证明，其后果往往只会动摇别国的稳定局面，甚至激发社会动荡。

古巴常驻日内瓦代表团参赞阿里亚斯在发言中表示，世界上没有单一的民主发展路径，各国应根据自身国情采纳相应的方式，同时不应允许某些国家将自己的模式强加于人。中国在过去几十年里为世界提供了很好的民主和人权发展范例，值得其他国家研究、借鉴。

联合国人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯在发言中表示，民主是一种普遍价值观，其基础是人民自由表达意愿，决定自己的政治、经济、社会和文化制度并参与社会生活的各个方面。民主和人权不是世界任何一个区域的专利，而是人类的共同遗产，需要从《世界人权宣言》的高度以更加全面的方式来看待。

英国作家、社会活动家马丁内斯在发言中表示，尽管西方政客和媒体习惯于将中国刻画成非民主的形象，实际上与西方国家奉行的自由化民主相比，中国的全过程人民民主更具纯正深刻内涵，中国普通民众在社会事务中的参与度高于西方国家，而在代表普通民众的基本利益方面，中国政府做得远比西方政府更出色。

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