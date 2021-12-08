新华社哥本哈根12月7日电（记者林晶）世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格7日在丹麦首都哥本哈根表示，变异新冠病毒奥密克戎毒株感染病例最近呈上升趋势，但德尔塔变异毒株在欧洲区域新冠确诊病例中仍占主导地位。

克卢格在当天举行的线上新闻发布会上说，德尔塔变异毒株在欧洲区域仍占主导地位，接种新冠疫苗对减少重症和死亡病例方面仍然有效。他呼吁欧洲区域各国立即行动，采取加大新冠疫苗接种、推行加强针接种、室内场所戴口罩、在拥挤的场所通风等措施应对新冠疫情。

克卢格表示，过去一个月，欧洲区域新冠确诊病例增加近1000万例，其中5岁至14岁人群的新冠感染率最高；欧洲区域日增新冠死亡病例接近4100例，与9月底相比增加近一倍。如果没有接种新冠疫苗，病亡率只会更高。

克卢格说，世卫组织欧洲区域办事处与欧洲疾病预防和控制中心开展的一项研究显示，从2020年12月至2021年11月，通过接种新冠疫苗直接挽救了至少47万人的生命。这是对疫苗和科学价值的充分肯定，证明了各国政府和医护人员的努力。

据世卫组织欧洲区域办事处统计，欧洲区域55%的人口已完成新冠疫苗接种，其中43个国家正在为易感人群提供加强针接种。

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