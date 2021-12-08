新华社多哈12月7日电（记者杨元勇）马斯喀特消息：阿曼苏丹海赛姆7日在首都马斯喀特会见了到访的沙特阿拉伯王储穆罕默德。双方在会后发表的联合声明中表示，同意以政治方式全面解决也门危机。

声明说，双方同意继续努力寻求全面解决也门危机的政治方案，以减轻也门人民“所遭受的苦难”。全面政治解决也门问题应基于海湾阿拉伯国家合作委员会倡议、也门全国对话会议成果、联合国安理会第2216号决议以及沙特提出的结束也门危机倡议。

声明说，双方还讨论了两国在各领域的合作前景和模式，并就共同关心的问题交换了意见。双方强调要加快经济合作步伐，积极探寻在石油、天然气领域的合作机会，加强两国在石油产品贸易以及电能、再生能源及其技术领域的合作。

双方在联合声明中还宣布，连接两国全长725公里的阿曼-沙特公路通车。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。今年3月，沙特提出一项也门和平倡议以结束也门危机。也门联合政府对这一倡议表示欢迎，胡塞武装方面则表示沙特的倡议“毫无新意”，沙特必须停止对也门的封锁。

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