新华社华盛顿12月7日电（记者邓仙来）美国总统拜登与俄罗斯总统普京7日举行视频会晤，重点讨论了乌克兰局势及双边关系中存在的问题。

根据白宫记者团提供的消息，当天的视频会晤历时约2小时。白宫在会晤后发表声明说，拜登表示，美国及其欧洲盟友对俄罗斯在俄乌边境地区加强军事部署“深感担忧”；俄方若采取军事升级行动，将面临来自美国及其盟友“强有力的”经济制裁和其他回应措施。拜登重申美国支持乌克兰主权和领土完整，并呼吁俄乌双方缓和紧张局势，恢复以外交方式解决乌克兰问题。

声明说，拜登和普京还讨论了今年7月在瑞士日内瓦启动的美俄战略稳定对话及双方在应对勒索软件攻击方面对话的进展情况，并就两国在伊朗核问题等地区事务上的合作进行了沟通。

另据克里姆林宫网站7日发布的消息，普京和拜登在视频会晤中就两国领导人日内瓦会谈成果的执行情况、双边关系，以及乌克兰局势、伊朗核问题、网络信息安全等进行了交流，重点讨论了乌克兰危机及明斯克协议的执行情况。

消息说，普京表示，不应将乌克兰东部局势升级的责任归咎于俄罗斯，因为北约正试图征服乌克兰领土，并不断将军事力量扩展至俄边界附近。俄罗斯希望获得可靠的法律保证，以防止北约进一步东扩和在俄罗斯邻国部署进攻性武器系统。

普京还表示，目前俄美双边合作不尽如人意，主要表现在两国外交使团在工作中困难重重，而这一切都是美方一手造成的。俄方提议取消对外交使团正常运转的限制，认为这也有助于双边关系其他方面的正常化。

在当天晚些时候举行的记者会上，美国总统国家安全事务助理沙利文表示，如果俄对乌采取军事行动，美国将增加对乌克兰的国防援助，以加强其防御能力，并“积极回应”北约盟友可能提出的增兵请求。拜登将于9日与乌克兰总统通电话，讨论通过外交手段解决乌克兰问题的方案。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国和乌克兰声称俄罗斯在俄乌边境集结重兵，可能准备“入侵”乌克兰。俄方否认这一说法。（参与记者：耿鹏宇）

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