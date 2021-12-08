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驻南非大使陈晓东出席“中国大使奖”在线颁奖仪式并致辞

2021年12月08日08:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡12月7日电 （记者王磊）12月7日，驻南非大使陈晓东出席“中国大使奖”在线颁奖仪式并致辞。

陈晓东高度评价两国关系并表示，在中南双方共同努力下，中南基础教育合作在师资培训、人员交流、汉语教育、合作办学等诸多方面取得积极进展。今天，双方共同举办这一活动，共同见证中南教育合作重要成果，大使馆愿为双方教育事业发展和人力资源开发合作搭建更多平台。陈晓东并介绍了中非合作论坛第八届部长级会议重要意义和成果，表示中方愿以本届论坛的成功召开为契机，进一步深化中南教育合作和人文交流，夯实两国关系的民意基础，让中南人民的情感纽带越拉越紧。

陈晓东向39名获得“中国大使奖”的南非优秀教师、优秀学生表示热烈祝贺，勉励老师、同学们再接再厉，不断进步，争做推动中南人文交流、促进中南友谊的友好使者和新时代中南命运共同体的建设者。

南非基础教育部长莫采卡表示，近年来中南教育合作不断走深走实，不仅推动了南方教育事业进步，也带动了经济社会各领域发展。“中国大使奖”是中方支持南方基础教育和基础学科人才培养的又一重要举措，南方对此深表感谢，将继续加强南中教育人文交流。获奖老师塔谢弗及学生代表恩科西也分别发言，感谢中国长期以来对南非教育的支持，表示这一奖项是对南非全国优秀师生的认可，对贫困学生帮助极大，将激励更多南非人通过努力求学改变命运。

“中国大使奖”由中国驻南非大使馆和南非基础教育部合办，南非基础教育部高级官员、南非获奖教师、学生代表等近百人出席颁奖仪式。

(责编：高歌、常红)

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