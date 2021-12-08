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俄罗斯奥委会官员：反对抵制奥运，相信北京冬奥会一定会取得圆满成功

2021年12月08日08:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科12月7日电 （记者张光政、荣翌）12月7日，俄罗斯奥林匹克委员会办公厅主任普利图欣表示，相信北京冬奥会一定会取得圆满成功，俄罗斯反对某些国家抵制奥运会。

当天，中国驻俄罗斯大使馆以线上方式举办2022北京冬奥会中俄主流媒体专题见面会。普利图欣在会上说，北京冬奥会在新冠疫情形势依旧严峻的背景下举办实属不易，但俄罗斯奥委会在与北京冬奥组委密切沟通中，感受到了他们的认真细致、耐心周到。国际社会普遍关心各国运动员们的健康安全，为此中国已经做了大量工作和充分准备，相信北京冬奥会一定会取得圆满成功。中俄体育交流拥有良好基础和成功经验，两国奥委会签订了一系列合作文件，建立了战略互信和全面协作。

普利图欣主任指出，俄奥委会正在加紧做好各项赛前准备工作，将派出庞大代表团参加北京冬奥会，俄运动员也在紧锣密鼓做最后备战。俄奥委会是国际奥林匹克运动的积极参与者之一，始终遵守《奥林匹克宪章》。奥林匹克运动的宗旨是促进世界体育大团结，而不是搞“抵制”运动、将体育政治化。某些国家政治抵制奥运会，无论其动机是什么，俄罗斯都不会认同。

(责编：高歌、常红)

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