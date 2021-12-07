新华社瓦莱塔12月7日电 当地时间12月7日，马耳他总统维拉、总理阿贝拉分别会见过境马耳他的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪表示，建交近半个世纪以来，中马始终相互尊重，真诚相待，友好合作，在重大问题上给予彼此坚定支持，是不同社会制度、不同文化传统国家友好相处的典范。今年，习近平主席两次同维拉总统互致信函，为双边关系发展指明了方向。明年双方将迎来中马建交50周年，中方愿以此为契机，同马方共同努力，落实好两国元首共识，相互照顾彼此关切，扎实开展共建“一带一路”，推动在清洁能源、基础设施、海洋生态、环保、人文等领域合作交流，加强多边事务中的协调和相互支持。感谢马方支持北京冬奥会。

杨洁篪说，面对全球性挑战，中欧加强沟通，扩大合作，不仅符合双方利益，也有利于国际社会团结应对挑战。中方愿同欧方在相互尊重的基础上，推动中欧关系朝正确方向发展。

马方领导人祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国发展成就，表示马中友好源远流长，马方秉持尊重各国选择、不干涉内政原则，奉行一个中国政策，致力于拓展务实合作，支持北京举办冬奥会。将和中方共同办好明年建交50周年活动，使两国互信、合作提升至更高水平。马方积极支持欧中关系健康稳定发展。

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