人民网里约热内卢12月6日电 （记者毕梦瀛）12月6日，里约市议会向巴西华人文化交流协会部分个人颁发“中国友人助力里约市抗疫杰出贡献奖”荣誉证书，上官建峰、尹霄敏、孙特英、尹相丛、叶王平、程普、伍小曼等领取证书。

里约市议员约翰·门德斯说，巴西华侨华人是非常勤奋且具有独特创新能力的群体，为巴西社会建设、经济发展作出了卓越成就。在疫情期间，为里约市政府、学校、医院、孤儿院、警察局等捐赠了大量防疫物品，为里约市抗疫奉献爱心，作出贡献。这种在患难中建立起来的友情将永远铭刻在里约市民心中。

新冠病毒在巴西蔓延的时候，生活在里约的华侨华人出现一批又一批志愿者，为最需要的地方送去抗疫防护物资，为受疫情影响的困难家庭送去基本生活用品，为过儿童节的当地孩子送去玩具。巴西华人文化交流协会主席上官建峰表示，今天首批领取荣誉证书的只是华侨华人中的部分代表，还有很多热爱巴西热土的华侨华人、社团在默默地与巴西人民一起参加防疫抗疫，默默地捐资捐物。我们的目标是携起手来，团结一致，早日战胜病毒，让世界重新恢复往日的勃勃生机。

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