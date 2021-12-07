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郎朗音乐会亮相罗马音乐公园

2021年12月07日21:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马12月7日电 （记者韩硕）意大利时间12月6日晚，中国钢琴家郎朗现身意大利著名的罗马音乐公园举行音乐会，精彩演奏了舒曼的《阿拉伯风格曲》，巴赫的《哥德堡变奏曲》等作品。

时长近两个小时的音乐会反响十分热烈，其中一个多小时的《哥德堡变奏曲》对任何钢琴家来说都是一个巨大的挑战。在抗疫的艰难时刻，郎朗音乐会为在场所有人带来了慰藉和希望。演出的最后，郎朗还特别献上了一曲《茉莉花》，唤起了在场华人的思乡情绪。

自10月以来，郎朗陆续亮相包括德国、奥地利以及意大利的米兰、罗马等欧洲城市。之后还将赴英国伦敦等地展开巡回演奏会。郎朗表示，此次是新冠疫情以来他首次欧洲巡演。他期待借巡演展示中国形象、中国友好、中国关怀与中国精彩，以舞台构筑和平友谊的桥梁，以音乐开辟理解共融的渠道。

演出结束，中国驻意大利大使李军华会见了郎朗，并说到，“音乐是人类通用的语言，感谢郎朗用音乐让中国人和意大利人更加亲近，这让我们对2022年中意文化旅游年充满了期待。”

“2022年北京冬奥会开幕在即，除了音乐，体育运动也将中意两国人民紧紧联系在一起，向所有中意运动员致以最美好的祝愿——更快、更高、更强！”李军华表示。

(责编：苏缨翔、常红)

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