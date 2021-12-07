本报记者 高 乔

十一月十七日，菲律宾政府采购的中国科兴新冠疫苗运抵菲首都马尼拉。图为工作人员在马尼拉机场运输中国科兴新冠疫苗。

乌马利摄（新华社发）

阿尔及利亚与中国合作生产新冠疫苗项目于9月29日正式投产。该项目由中国科兴公司和阿尔及利亚赛达尔医药集团合作，生产地点位于阿尔及利亚东部城市君士坦丁。图为9月29日，一名赛达尔医药集团的工作人员查看生产的新冠疫苗。

新华社发

近来，随着中国研发生产的新冠疫苗在全球范围内广泛接种，西方国家陆续对中国疫苗“敞开大门”。中国国药、科兴生产的新冠疫苗陆续获得美国、澳大利亚、英国、加拿大等西方国家认可，完全接种此类中国疫苗的人员，在跨国往来中将获得更多便利。

西方国家为何争相认可中国疫苗？西方国家认可中国疫苗对全球抗疫带来哪些助力？专家分析指出，中国疫苗进入世卫组织紧急使用清单，其有效性安全性已获得发展中国家广泛认可，并进入部分欧盟国家，加之中国经济复苏势头向好，在此情况下西方国家陆续承认中国疫苗有其现实考虑，也是大势所趋。

法美澳英加及欧盟多国认可

12月起，完全接种中国国药、科兴疫苗的人员，前往加拿大将方便许多。加拿大政府11月19日发布入境政策调整公报称，从11月30日开始，完成接种中国国药、科兴或印度Covaxin新冠疫苗者可以入境加拿大，且无需隔离。此前，加拿大只承认辉瑞、莫德纳、阿斯利康和强生4种新冠疫苗。公报指出，自11月30日起，入境前已完成接种以上7种疫苗中任意一种，且完成接种14天以上者，将被加拿大政府视为完全接种的旅行者。他们应提交疫苗接种证明和相应的新冠检测阴性结果，但无需隔离，也无需在入境第八天接受检测。

在此之前，已有西方多国认可中国疫苗。

据法新社报道，9月23日，法国政府《宪报》发布政令规定：除接种欧洲药品管理局（EMA）批准的4种新冠疫苗外，所有接种过已获世卫组织紧急使用许可的其他新冠疫苗（中国国药Sinopharm疫苗、科兴Sinovac疫苗，印度产阿斯利康Covishield疫苗）的人员，在法国补种一剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗（辉瑞或莫德纳疫苗），7天后即可在法国获得欧盟承认的健康通行证。

10月1日，澳大利亚药品监管局承认中国科兴公司生产的克尔来福（CoronaVac）疫苗。11月1日，澳大利亚药品监管局在官网发布声明称，澳大利亚承认中国国药集团制造的BBIBP-CorV疫苗和印度制造的Covaxin疫苗。澳大利亚药品监管局发言人表示，这将对留学生回国以及技术工人和非技术工人来澳旅行产生重大影响。

美国总统拜登10月签署总统公告，宣布从美东时间11月8日起，撤销自去年新冠疫情暴发以来针对非移民实施的国际航空旅行限制，推动安全恢复国际旅行活动。美国疾控中心当天分别发布关于疫苗接种、病毒检测和疫情追踪的3份新规，明确美国官方承认7款已进入世界卫生组织紧急使用清单的新冠疫苗，除了美国本土使用的辉瑞、莫德纳和强生疫苗，还包括中国国药、科兴、阿斯利康以及印度Covishield等4款新冠疫苗。

11月8日，英国政府宣布，自11月22日起，英国将认可世卫组织紧急使用清单上的所有新冠疫苗，中国科兴疫苗、国药疫苗包括在内。根据英国政府网站最新“旅行更新”声明，在“旅行更新”生效后，完成接种获批疫苗、来自超135个获批国家和地区的游客将获准入境，且无需在出发前进行核酸检测以及到达后自我隔离，只需在抵英的两天内支付“横向流动检测”的费用。

欧盟对疫苗审批态度谨慎

“目前，中国疫苗上市已有近1年时间，客观上获得许多国家认可。基于目前全球抗疫的实际需求，在‘后疫情时代’，西方国家陆续认可中国疫苗，是为恢复国际交往做准备。此外，中国疫苗获得世卫组织认可，多国参考世卫组织标准认可中国疫苗，符合全球科学高效合作抗疫的需求。”上海外国语大学国际关系与公共事务学院副教授汤蓓接受本报记者采访时分析。

目前，西方国家对待中国疫苗的政策存在差异，欧盟至今并未承认中国疫苗。据英国广播公司网站报道，7月1日起，欧盟新冠数字证明开始生效，该数字证明的目的是允许所有接种了新冠病毒疫苗、最近检测结果为阴性或最近从新冠病毒康复的人在欧洲大陆自由活动，无需遵守限制。它被称为“欧洲疫苗护照”，被欧盟所有27个成员国以及冰岛、挪威、瑞士等其他欧洲国家承认。欧盟已经批准了辉瑞、莫德纳、牛津-阿斯利康和强生的疫苗，但没有批准俄罗斯卫星五号（Sputnik V）、中国科兴和国药疫苗。

据美国之音网站报道，欧洲药管局5月4日表示，已经开始对中国的科兴冠状病毒疫苗 （Sinovac）进行滚动审查，以评估其有效性和安全性。欧洲药管局的滚动审查被认为是中国疫苗进入欧盟27国的第一步。

与此同时，已有部分欧盟国家对中国疫苗持欢迎态度。据路透社报道，早在1月，匈牙利监管机构批准了中国国药集团研发的新冠疫苗，成为首个批准中国新冠疫苗的欧盟国家。目前，尽管欧洲药管局尚未批准中国疫苗，但已有不少欧盟或申根国认可了中国疫苗作为合规入境证明。奥地利、塞浦路斯、希腊、西班牙、冰岛等国均已认可中国国药和科兴疫苗。

中国现代国际关系研究院欧洲研究所学者董一凡接受本报记者采访时表示，欧洲国家对待中国疫苗的态度和政策存在一定分化，尽管欧盟并未承认中国疫苗，但许多欧洲国家已从国家层面认可中国疫苗，如塞尔维亚不仅在今年1月就批准使用中国国药疫苗，还在9月开建了欧洲地区首家中国疫苗工厂。部分欧洲国家认可中国疫苗，一方面是因为这些国家有恢复国际人员往来、推动旅游业复苏、促进经济重启等现实需求；另一方面反映了这些国家认同采取多边主义机制团结抗疫的原则，支持世卫组织在全球抗疫中发挥领导作用。在目前全球疫情依然严峻的形势下，欧盟对新冠疫苗的审批可能更加谨慎，欧盟层面推动认可中国疫苗难度较大。但对华态度较为友好、较为依赖旅游业等国际经贸往来的欧洲国家，认可中国疫苗将是大势所趋。

全球抗疫需要中国疫苗

早在5月7日，由中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证；6月1日，由中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠灭活疫苗“克尔来福”也正式通过该认证。目前，中国国药集团、科兴公司的新冠疫苗已获批进入世界卫生组织紧急使用清单和“新冠疫苗实施计划”（COVAX）采购清单。

截至12月2日，中国已向120多个国家和国际组织提供超过18亿剂疫苗，在15个国家已经或正在建设疫苗原液灌装基地，打造当地疫苗生产中心，并向有疫苗合作需求的国家提供相应技术支持。

11月29日，中国国家主席习近平在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上承诺：“中国将再向非方提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。中国还将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家。”此前，中国宣布今年全年将努力向全球提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

汤蓓认为，全球疫苗分配仍然面临疫苗产能不足、疫苗公平分配机制乏力等问题，全球多国对新冠疫苗的需求是客观存在且十分迫切的。中国并未采取某些国家“疫苗民族主义”的政策，而是真正将新冠疫苗作为全球公共卫生产品，在中国疫苗产能允许的情况下，尽可能平衡国内疫苗需求和国际社会需求，向其他国家提供疫苗援助和供应，这对缓解当前全球疫苗分配不均的情况起到关键作用。

“随着中国疫苗在全球范围内广泛接种，越来越多欧洲国家认可中国疫苗，中国疫苗具备安全性、有效性的事实，将推动更多欧盟国家采取灵活政策，认可中国疫苗。”董一凡表示，欧盟如若能认可中国疫苗，一方面对后疫情时代，中欧间人员往来、经贸交流、科技、文化、旅游等领域恢复交往有重要推动作用，有利于中欧更好地在抗疫、经贸、气候变化等领域加强合作，推动中欧关系持续全面发展；另一方面，由于中国疫苗受到广大发展中国家欢迎和接种，欧盟认可中国疫苗也有利于欧盟国家与众多发展中国家恢复经济社会交流，为全球走出疫情阴霾提供助力。

(责编：徐祥丽、燕勐)