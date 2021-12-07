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缅甸原民选总统温敏和国务资政昂山素季被赦免两年刑期

2021年12月07日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社仰光12月6日电（记者张东强 车宏亮）缅甸国家管理委员会6日晚发布消息说，国家管理委员会主席敏昂莱依据现行法律发布命令，分别赦免原民选总统温敏和国务资政昂山素季两年刑期，同时要求两人在目前拘留点继续服刑。

　　当天早些时候，温敏和昂山素季因煽动他人危害国家安全和违反自然灾害管理法，被法院判处4年监禁。

　　今年2月1日，温敏、昂山素季及全国民主联盟（民盟）部分高级官员被缅甸军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令敏昂莱。2月3日，温敏和昂山素季分别被起诉。

　　被扣押至今，昂山素季已先后面临十余项罪名指控，其中包括煽动他人危害国家安全、违反自然灾害管理法、违反进出口法、违反国家机密法、贪污和选举欺诈等。温敏则面临煽动他人危害国家安全和违反自然灾害管理法的指控。昂山素季所涉其他指控将被继续审理。

　　缅甸去年11月举行联邦议会选举，民盟获半数以上联邦议会席位。缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧，军方认为大选存在舞弊行为，要求选举委员会展开调查，并推迟召开新一届联邦议会会议，但遭到拒绝。

　　2015年11月缅甸举行全国大选，由昂山素季领导的民盟赢得了议会的绝对多数席位，并自2016年4月开始执政，该届政府按正常流程应于2021年3月结束执政。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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