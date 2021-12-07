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近5000辆货车在白俄罗斯边境等待进入欧盟

2021年12月07日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社明斯克12月6日电（记者鲁金博）白俄罗斯国家边防委员会6日说，近5000辆货车当天在白俄罗斯与欧盟国家边境等待进入欧盟。

　　白俄罗斯媒体援引白国家边防委员会消息报道说，6日在白俄罗斯与立陶宛边境等待进入欧盟的货车有2260辆，在白与波兰边境等待的货车为1470辆，在白与拉脱维亚边境等待的货车有1110辆。

　　报道说，由于欧盟方面的边境检查没有完成双方商定的数量，当天等待过境的货车数量较过去增加了20%。此外，波兰方面关闭了一个边境口岸，导致白波边境的通行能力有所下降。

　　白俄罗斯和欧盟之间发生难民问题以来，双方边境货车通行能力受到影响，货车在边境口岸排队数天才能通行的现象时有发生。

　　近期，数以千计主要来自中东地区的难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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