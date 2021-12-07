新华社喀土穆12月6日电（记者马意翀）苏丹非政府组织“苏丹医生中央委员会”6日说，该国西达尔富尔州近日持续发生暴力冲突，已造成至少48人死亡。

“苏丹医生中央委员会”当天发表声明说，初步报告显示，西达尔富尔州基拉尼克地区近日持续发生暴力冲突，已造成至少48人死亡、大量人员受伤，其中一些人伤势严重。

另据援助组织“达尔富尔地区难民和流离失所者协调办公室”发表的声明，武装人员在西达尔富尔州基拉尼克地区对当地民众发动袭击，造成数十人死伤，流离失所者营地和当地市场遭焚毁。

目前，苏丹官方尚未公布暴力冲突造成的伤亡人数。据报道，苏丹过渡主权委员会6日就西达尔富尔地区局势召开会议，表示要加强对当地局势的控制，打击制造混乱的武装团伙，加强法治，限制非法武器走私等。

达尔富尔地区位于苏丹西部，与利比亚、乍得和中非共和国等接壤。2003年2月以来，政府军、当地反政府武装及不同部落之间不断爆发武装冲突，地区局势持续动荡，造成上百万人流离失所。今年以来，苏丹西达尔富尔州多次发生暴力冲突事件，已造成至少数百人死伤。

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