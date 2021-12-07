新华社努尔苏丹12月6日电（记者张继业）哈萨克斯坦总统托卡耶夫与乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫6日在哈首都努尔苏丹签署《同盟关系宣言》。

据哈萨克斯坦总统府网站消息，托卡耶夫当天与到访的米尔济约耶夫举行会谈，就双边关系、多领域合作以及国际和地区热点问题等交换意见。两国总统在会谈结束后签署《同盟关系宣言》，两国还签署了涉及投资、能源、交通、司法等领域的多项政府间合作协定和备忘录。

托卡耶夫在会谈后举行的联合新闻发布会上说，哈乌两国是好邻居、好伙伴，是同根同源、命运与共的兄弟国家。两国战略伙伴关系发展顺利，在经贸、投资和人文领域合作不断扩大。双方签署《同盟关系宣言》为两国关系发展掀开历史新篇章，有利于中亚地区稳定和繁荣。

米尔济约耶夫说，《同盟关系宣言》将乌哈合作提升到同盟关系的水平，完全符合两国人民的长期利益，充分表明两国间的高度信任和伙伴关系，对保障地区繁荣稳定和可持续发展具有重要意义。乌哈经贸互补性强，在工业、能源、电子技术等领域都有合作项目。乌方坚定致力于两国传统友谊和睦邻友好合作。

哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦是邻国，都曾是苏联加盟共和国。苏联解体后，两国分别于1991年宣布独立，并于2013年建立战略伙伴关系。

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