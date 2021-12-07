人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

印俄领导人在新德里举行会晤

2021年12月07日08:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社新德里12月6日电（记者赵旭）印度总理莫迪与俄罗斯总统普京6日晚在印度首都新德里举行会晤。两国领导人同意加强在经贸、能源和防务等领域的双边合作。

　　普京6日开始对印度进行访问并参加印俄领导人第21次年度会晤。这是新冠疫情暴发以来两国领导人首次举行线下会晤。

　　根据会后发表的联合声明，印俄领导人强调，两国将努力实现到2025年双边贸易额达到300亿美元的目标，继续推动双边本币结算；重申能源合作是两国关系的重要支柱，继续推动在石油和天然气领域开展广泛合作；重申致力于在金砖国家框架内加强合作与协调；支持上海合作组织在国际事务中发挥更大作用。

　　印度外交秘书什林拉当晚对媒体说，加强双边贸易和投资是印俄领导人会晤的重点议题，特别是在今年双边贸易额出现增长的背景下，两国未来扩大贸易和投资合作值得期待。会晤结束后，两国签署了涉及科技、高等教育、知识产权、军事技术合作、文化交流、和平利用外层空间等领域的28项协议。

　　同日，印俄外交部长和国防部长举行“2+2”会谈。据印度媒体报道，两国就加强防务合作签署多项协议。此外，俄罗斯将从本月起正式向印度提供S-400防空导弹系统。

　　印俄领导人第20次年度会晤于2019年举行。受新冠疫情影响，去年会晤被取消。

(责编：徐祥丽、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部