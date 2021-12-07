本报布鲁塞尔12月6日电 （记者任彦）伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议日前在奥地利首都维也纳宣布暂时休会，各方代表将返回各自国家就会谈最新情况进行研判。据报道，会谈数日后将继续进行。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，会谈举行6轮后暂停。此次会谈是美伊恢复履约谈判于今年6月暂停后重启的首次会议，于11月29日在维也纳开始。

伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里12月3日在接受伊朗媒体采访时说，伊朗谈判团队以书面形式向其他相关方就解除制裁和核问题提供了两份文件，部分相关方要求返回各自国家研究这一提案。希望各方对此提供理性的书面答复，这将作为下一步谈判的基础。

主持会议的欧盟对外行动署副秘书长莫拉同日表示，谈判已取得一些进展，但需要进一步取得共识。各方已明确未来的挑战，现在需要与各自国内进行协商。

中国谈判代表、中国常驻维也纳联合国代表王群表示，自11月29日第七轮美伊恢复履约谈判重启以来，各方都严肃认真，虽远未取得突破，但不应小觑这一周来谈判所取得的进展。当前，尽管各方仍存在分歧，但应坚持对话谈判的政治方向，继续坚定维护谈判势头，通过继续聚焦案文及有关书面修改意见，努力从中寻求并扩大共识，以此推进谈判。王群表示，中方希望在休会期间，有关各方都能继续努力营造良好谈判氛围。中方将继续坚定支持美伊恢复履约谈判进程，发挥独特建设性作用，与各方共同推动谈判早日取得成果。

《 人民日报 》（ 2021年12月07日 17 版）

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