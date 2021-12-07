本报记者 孙广勇

可爱的“冰墩墩”和“雪容融”在冰雪中招手，背景中的中国长城巍峨雄伟，冬奥吉祥物前各国运动员跃跃欲试，“2022 一起向未来”几个大字十分醒目……这是记者在曼谷看到的泰国青少年祝福北京冬奥会的一幅绘画作品。

日前，中国驻泰国大使馆联合中国驻曼谷旅游办事处举办的“与北京冬奥同行”泰国青少儿绘画比赛圆满收官。此次活动旨在通过邀请泰国青少年和儿童，用画笔描绘冬季运动项目、发挥“云”参与北京冬奥会的美好想象，激发泰国年轻一代对冰雪运动的热情，传递对北京冬奥会的期盼和祝福。

比赛共收到175幅作品。每幅作品都融入了冬奥吉祥物、冬奥会标识、奥运五环等元素，其中不乏别出心裁之作。有的人用石膏板作画，有的人用棉花粘贴出冰雪世界，还有的用大米作画。作品极富创意又紧扣冬奥主题。

获得少年组一等奖的披差达说：“‘冰墩墩’是中国的国宝大熊猫，它全身裹有冰外壳，就像宇航员套装一样，很有科技感。我去清迈动物园看过大熊猫，太可爱了！我之所以画上各国运动员，是为了表现冬奥会沟通不同文明、联结各国人民的精神。”

本次绘画比赛是在泰国举办的北京冬奥会预热系列活动中的一项。除此之外，中国驻泰国大使馆还联合中国驻曼谷旅游办事处共同推出“一起向未来”有奖答题、冬奥主题图文展播、冬奥旅游线路推广等一系列活动，得到泰国民众的热情支持。“活动累计覆盖受众逾31万人次，北京冬奥话题热度在泰国持续提升。”中国驻泰国大使韩志强说。

在有奖答题活动中，中国驻泰国大使馆制作了“金牌”“银牌”“铜牌”证书并邀请获奖网友通过社交媒体分享。获得“金牌”的泰国小姑娘吉拉帕说：“除了获得‘金牌’，妈妈还答应以后带我去中国滑雪，听说有的地方冬天冷到零下几十摄氏度，我非常期待去看看。”

泰国是一个热带国家，但民众喜爱并参与冰雪运动的热情高涨。国际奥委会委员、泰国奥委会委员帕塔玛说，泰国运动员参加的冬奥会项目主要包括冰球、速滑和滑雪等。“中国为冬奥会做了非常充分的准备，这必将是一场精彩的冬奥会。”

（本报曼谷12月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月07日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)