本报记者 李志伟

美国哈佛大学肯尼迪政府学院政治研究所日前发布的一项民意调查结果显示，受访的大多数美国年轻人对美国民主缺乏信心，52%的受访者认为美国民主“陷入困境”或“失败”，而相信美国民主制度依然“健康”的受访者仅有7%。肯尼迪政府学院政治研究所民调事务主管约翰·沃尔普对此表示：“美国年轻人正在敲响警钟。”

疫情发生以来，美国年轻人成为受经济冲击最明显的群体之一。美国人口普查局9月发布的数据显示，2020年美国官方公布的贫困率为11.4%，贫困人口达到3720万。其中，18岁以下人口的贫困率从2019年的14.4%上升到2020年的16.1%。

在美国各地寻求食品救济的人们越来越多，其中不乏年轻人的身影。在西弗吉尼亚州，两成的人口依靠食品救济度日。西弗吉尼亚州一家食品补给站的志愿者蒂凡尼·布拉希尔说，10年前每周大约发出去10份救济食品，现在每周则要救济1000多人。

“超过5000万美国人正饱受食物不足的痛苦，他们需要的不是一顿饭，他们需要的是改变。”这是日前在国外社交媒体广为流传的一段视频，一名美国小女孩坐在台阶上控诉饥饿问题。据报道，这是几年前一个美国非营利组织投资拍摄的一条公益广告，最近再度引起强烈关注。该组织发言人劳拉·沃什伯恩说：“视频意在让人们关注美国的饥饿问题。不幸的是，我们国家今天仍在解决这个问题。”

美国广播公司报道说，根据美国农业部的数据，过去两年，美国在解决粮食安全问题上“几乎没有取得任何进展”。2020年，约1380万户家庭处于粮食不安全状态，占美国全部家庭总数的10%以上。

除了经济上的困境，美国社会的诸多顽疾，诸如枪支暴力、种族主义、社会不公、贫富悬殊等问题，都在影响美国年轻人的发展及其对未来的期待。美国“Gen”网站报道说，在美国，好大学的录取率越来越低，食品成本上升、学生贷款债务上升、基础医疗保健缺乏、官僚机构僵化、枪击案时有发生、互联网上个人隐私泄露等问题，都让年轻人感到“寸步难行”。

美国佛罗里达大学学生奥菲丽·雅各布森在华盛顿特区街头进行了随机访问，一些受访者明确告诉雅各布森，考虑到美国的“殖民历史、种族问题和当前的政治局势”，自己“为身为美国人感到尴尬”。

美国《新闻周刊》援引盖洛普的民调数据称，美国人的整体自豪感在2020年降至新低。报告显示，在18岁至24岁的受访群体中，只有36%的人“为身为美国人感到骄傲”。35%的受访者表示，“略微或根本不因自己是美国人而自豪”。

《华盛顿邮报》的文章指出，哈佛大学的这项民调显示，美国年轻人对民主感到失望。调查同时显示，美国年轻人的心理健康状况令人担忧。51%的美国年轻受访者反映，在过去两周内至少有过几次“情绪低落、沮丧、绝望”的感觉。纽约诺斯威尔健康中心的枪支暴力预防中心主任查坦·萨蒂亚表示，贫困、社会不平等和枪支暴力等问题相互之间密切相关，“你不能只解决一个而不解决另一个”。

（本报华盛顿12月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月07日 17 版）

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