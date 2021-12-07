本报记者 吴 刚 王骁波

12月6日，中国人民大学重阳金融研究院发布《十问美国民主》研究报告。报告列举大量事实、数据和各国相关机构、人士及专家观点，从美国制度实践、国家治理、社会现状、人权自由、国际影响等十个方面，提出十个有关美国民主的问题。

报告全文共2.3万字，分中、英、法、俄、西5个语种。当日，30多个国家驻华大使馆代表、近20家外国驻京媒体及40多家国内媒体记者现场参与研究报告发布暨研讨会。出席发布会的中外人士认为，美国应正视自身民主问题，倾听各国真实声音，对内对外改弦易辙，做真正利于美国人民，也有利于世界人民的事。

“民主不能沦落为搞拉帮结伙、攻讦污蔑的幌子”

当前，新冠肺炎疫情仍在肆虐，世界经济复苏乏力，各国发展都面临巨大挑战。在人类最需要团结的时候，美国政府依然按意识形态划界，在全球人为地制造分裂，令许多国家不满。

报告认为，民主是各国人民的权利，不是个别国家的专利。任何国家宣布自己垄断“民主”的定义或模式都是荒唐的。近年来，美国民主逐渐蜕变，对内沦为美政客等谋取私利的工具，侵犯人权，造成社会撕裂；对外成了美国维护霸权、干涉他国内政、破坏国际秩序的幌子和借口。

美国民主是多数人的民主还是少数人的“民主”？报告认为，民主意味着人民当家作主，但在当今的美国，“少数凌驾多数”“权力为资本服务”“民众意愿难以真正实现”才是客观现实。报告援引美国普林斯顿大学和西北大学在分析了1800项美国政策后得出的结论称：美国普通民众和代表群众利益的群体几乎没有独立的政治影响力，而代表商业利益的经济精英和组织化团体却有极强的左右政策的能力。

“美洲有一句谚语，‘判断树的好坏，要看果子，不要看叶子’。同样，看一国民主制度的好坏，要看本国人民是否满意，而不是看这个制度有多么美好的承诺。”中国人民大学副校长、重阳金融研究院执行理事刘元春表示，“民主不能沦落为搞拉帮结伙、攻讦污蔑的幌子”。

英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义认为，西方资本主义国家仅以是否拥有议会制和所谓的“分权制”等来定义民主，这种注重形式而非结果的做法很容易被证明是错误的。“民主最重要的是让人民生活品质真正得到提升。”

“在美国有77.8万人死于新冠肺炎疫情。”罗思义表示，但美国政府宣称，美国的人权和民主好于中国。“是谁给了美国这样的自信，用一个不知所谓的推理，来证明这样一个违背所有事实的结论是正确的？”

“美国民主从来就不是其他国家民主的典范”

截至2020年底，美国有超过5000万人面临食物不足问题，该数字相比2019年增加了近50%；最富有的1%的美国人掌握约43.27万亿美元的财富，是最底层50%的美国人财富的14.3倍；美国仅占世界人口的4%，却占全球枪支自杀人数的35%……报告通过详实数据分析认为，美国不顾自身民主弊病缠身，大搞“民主外交”，倾销自己宣称的民主模式，不顾各国需求、不屑各国原则、不管各国目标，充分反映了美国“民主外交”的前提谬误、框架谬误、原则谬误、目标谬误。

报告主要执笔人、中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文表示，世界上越来越多的人不认可美国的民主，美国之外有57%的人表示美国的民主“最近几年不行了”，另有23%的人调查表示“美国民主从来就不是其他国家民主的典范”。

“世界上的任何民主制度都不可能是一蹴而就和一成不变的。”中国社会科学院美国研究所研究员魏南枝表示，包括美国在内，从精英统治向大众民主政治转换的过程与公民权的斗争是密不可分的。“当大众民主实现之后，具有丰富内涵的大众民主、具有丰富诉求的公民权内涵被抽象为了一个选举政治，抽象为了作为选民投票的一瞬间。”“美国大众民主在形式上实现了，在实质上却被寡头统治抽空了。”

“不断扩大的贫富差距、持续的种族歧视、对城市内部和农村的大量贫困地区的忽视，导致很大一部分美国人认为政府已经完全忘记了他们。”美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯表示，“西方民主国家”政府的政治精英在很大程度上已经远离了人民的需求，“今天的美国政府出台的政策与民主没有什么关系，而是一种赤裸裸的政治企图，维护以主要银行为主的金融寡头统治者的持续统治，并以美国领导的军事联盟为后盾”。

“希望美国能够完善自身民主制度和实践，对内对外改弦易辙”

“给他国带去发展繁荣还是灾难动荡？”“维护世界和平发展还是破坏国际秩序？”美国民主对内引致社会失序、加深民众疾苦，对外造成灾难动荡、破坏国际秩序，国际社会对此十分担忧。报告认为，美国是当今世界名副其实的“难民制造机”，全球至少有3700万人因美国“9·11”事件后发动的战争而流离失所。

报告强调，民主是全人类的共同价值，世界上没有唯我独尊的民主模式，民主是丰富的，是多元的，是由各国人民自主选择的多样化道路，而非被迫强加的单一套路。

巴西三大洲社会研究所研究员马可表示，在第二次世界大战之后，没有任何一个国家比美国花费更多的金钱、人力和军事力量来削弱和推翻由人民民主选举的政府，1961年的刚果、1964年的巴西、1965年的印尼、1973年的智利……“9·11”事件之后，美国又以打击极端恐怖组织为借口，纠集盟友在2001年入侵阿富汗，2003年入侵伊拉克……使得这些国家生灵涂炭，陷当地民众于水火。

魏南枝认为，在世界政治大变局的当下，将某种民主形式视为唯一的政治标准，或者赋予其“普世性”，不过是一种文明优越论的表达方式，具有强烈的种族主义底色。由哪个国家来规定是否民主的评判标准，或者以此进行阵营划分等，不过是一种霸权主义的宣誓，却选择性无视世界历史的发展潮流。

“希望美国能够完善自身民主制度和实践，对内对外改弦易辙。这既有利于美国人民，也有利于世界人民。没有哪个国家能够垄断民主标准，没有哪个国家能够把本国政治制度强加于人，更没有哪个国家有权利把民主当作工具打压别国。”中国人民大学国际关系学院副教授、美国研究中心秘书长刁大明说。

《 人民日报 》（ 2021年12月07日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)