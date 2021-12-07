本报记者 刘仲华 万 宇 李欣怡 罗艾桦

12月5日，国家主席习近平向“2021从都国际论坛”开幕式发表视频致辞强调，中国支持多边主义的决心不会改变，将坚定维护多边主义的核心价值和基本原则，坚持互利共赢，坚持求同存异，坚持公平正义，坚持合作发展，为人类文明进步贡献智慧和力量。

与会嘉宾表示，中国共产党坚持胸怀天下，始终关注人类前途命运。希望各国团结协作，推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。

展现中国真正致力于全球合作的决心

习近平主席强调，当今世界，人类正经历罕见的多重危机。面对层出不穷的全球性问题和挑战，我们应该坚持开放包容、协商合作，坚持和维护多边主义，积极推动构建人类命运共同体。

“全球合作当前正处于低潮，甚至不断减退，而全球性威胁则持续增强。”联合国秘书长古特雷斯在开幕式致辞中说，针对包括气候变化、不平等加剧等危机，世界需要新的多边解决方案。

斯洛文尼亚前总统、世界领袖联盟主席达尼洛·图尔克表示，习近平主席的致辞，再次向人们展现中国真正致力于全球合作的决心。

吉尔吉斯斯坦前总统奥通巴耶娃认为，中国把握时代脉搏，为世界的未来发展指明方向。

荷兰前首相巴尔克嫩德说，世界正面临新冠肺炎疫情冲击，我们需要果断决策、团结一致，才能真正实现可持续发展目标。

拉脱维亚前总统瓦尔迪斯·扎特列尔斯认为，一些全球性问题带来的灾难性结果，最终大都由欠发达国家承受。世界各国需要紧密团结，携手应对危机。

美国乔治·布什美中关系基金会主席尼尔·布什说，当前，单边主义、保护主义抬头，对经济全球化和多边主义造成冲击。国与国之间需要相互理解。对话和交流是增进理解的基础，各国政府、企业和民间的多层次交流需要进一步加强。

中国人民对外友好协会会长林松添表示，从都国际论坛是中国对接各国前政要、高端智库专家学者、企业界精英，共商全球性问题的国际民间高端对话机制平台。习近平主席向本届论坛开幕式发表视频致辞，为世界发展“把脉开方”，回答了“世界怎么了、我们怎么办”这一世纪之问。这与某些国家以多边主义之名行单边主义之实，分裂世界、煽动意识形态对抗、破坏全球合作的行径形成鲜明对比。

不断完善全球治理体系

真正的多边主义成为本次论坛的热词。与会嘉宾认为，多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。面对挑战，各国要同舟共济，践行真正的多边主义。要立足世界格局变化，在广泛协商、凝聚共识基础上完善全球治理体系。

联合国前秘书长潘基文说，我们需要重振多边主义和持续推进多边主义2.0版，全面应对全球性挑战。当今世界，各国之间相互联系日益紧密，没有哪个国家是孤岛。

古特雷斯认为，应建设更具包容性的、相互连接的、更为有效的多边主义。其中，加强社区间、国家间的团结至关重要。

坚持国际关系民主化大方向，需要提高发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。突尼斯前总理马赫迪·朱马认为，疫情仍在肆虐，贫富鸿沟、南北鸿沟、疫苗鸿沟扩大，发展中国家缺乏有效方式应对全球性挑战。国际社会需要不断完善全球治理体系，提升发展中国家话语权，保障发展中国家权益和发展空间。

推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展是与会嘉宾的共识。英国前首相戈登·布朗表示，当前疫苗供应严重不均，需要我们坚持真正的多边主义，确保疫苗分配的公平性。

西班牙驻华大使拉法尔·德斯卡亚说，联合国是维护多边主义的重要平台。践行真正的多边主义，共同维护以联合国为核心的国际体系，才能把我们的共同诉求和共同利益转化为共同行动。

上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫认为，在践行真正的多边主义过程中，区域组织正发挥重要作用。“我们需要坚持互利共赢，在国际组织、区域组织的框架下深化合作，共同应对挑战。”

澳中友好交流协会会长周泽荣表示，“2021从都国际论坛”以“多边主义2.0版：后疫情时代的全球合作”为主题，表达了我们对维护多边主义、加强全球合作的共同愿望与期待。希望各国能弘扬合作共赢、共同发展新理念，摒弃你输我赢、零和博弈旧思维，团结合作、共克时艰。

以实际行动践行人类命运共同体理念

践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，关键在行动。

“中国提出的全球发展倡议为应对全球挑战提供了有效方案。”马耳他驻华大使卓嘉鹰说，气候变化对一些小岛屿国家安全造成重大威胁，需要全球协作应对。各国应一起积极落实《联合国气候变化框架公约》、应对气候变化《巴黎协定》确立的原则，共同提高应对气候变化能力。

西班牙前首相何塞·萨帕特罗说，各国应夯实互信基础，开展广泛合作，促进经济社会可持续发展，努力推动联合国可持续发展目标如期实现。

萨摩亚驻华大使塔普萨拉伊·托欧玛塔说，中国提出“双碳”目标，坚定走绿色发展之路，展现出作为负责任大国的魄力和担当，提振了全球信心。

哈萨克斯坦首任总统图书馆副馆长铁木尔·沙伊梅尔格诺夫认为，面对疫情挑战，中国克服自身人口基数大、疫苗供应紧张的现实困难，为包括哈萨克斯坦在内的许多国家提供大量医疗物资和抗疫物资援助，用实际行动推动构建人类卫生健康共同体，为全球抗疫合作作出了中国贡献。

俄罗斯铁路公司驻中国首席代表铁木尔·安德烈耶夫表示，共建“一带一路”合作让中国与沿线国家和地区实现共同发展。“未来，我们希望加强与中欧班列的合作，俄中跨境铁路运输也将迎来新的发展机遇。”

南非驻华大使谢胜文说，中国积极同各国开展合作，分享发展机遇，帮助发展中国家实现经济增长和人民生活改善。“中国为促进全球发展作出巨大贡献，宝贵经验值得借鉴。”

《 人民日报 》（ 2021年12月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)