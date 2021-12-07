本报北京12月6日电 国务院总理李克强12月6日晚在钓鱼台国宾馆同世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织总干事伊维拉、国际劳工组织总干事赖德、经济合作与发展组织秘书长科尔曼和金融稳定理事会主席诺特举行第六次“1+6”圆桌对话会。会议以视频方式举行，围绕“促进世界经济强劲、包容、可持续增长：从复苏到重构”主题，就推动世界经济复苏和疫后可持续增长、中国经济平稳发展等议题深入交流。

李克强表示，当前世界经济总体保持复苏态势，但动能有所减弱，不稳定不确定因素增多，实现常态化增长仍需时日。习近平主席提出，国际社会应该团结起来，携手共建更加美好的未来。各方应加强合作，推动世界经济稳定恢复，早日战胜疫情。加快补齐供给短板，有序推进产能恢复，畅通国际货运，保持产业链供应链安全稳定。主要经济体要加强宏观政策协调，共同维护国际经济金融体系稳健运行。

李克强指出，今年以来，面对复杂严峻的外部环境和国内经济新的下行压力，中国统筹疫情防控和经济社会发展，持续做好“六稳”“六保”特别是保就业保民生保市场主体，加强宏观政策跨周期调节，经济保持较好发展态势，主要宏观指标总体处于合理区间。我们有能力完成全年主要目标任务，实现经济行稳致远。

李克强强调，中国经济发展具有强劲韧性和坚实支撑。我们围绕市场主体需求有力有效实施宏观政策，夯实了稳经济稳就业基础；依靠科技创新推动产业结构转型升级，加快培育发展新动能；继续推进改革开放优化营商环境，激发市场主体活力和发展内生动力。中国作为最大发展中国家，将抓好发展这个第一要务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。

李克强表示，中国经济已经深度融入世界经济，开放的大门只会越开越大。中国加入世界贸易组织20年来，我们认真履行承诺，既发展了自己，也惠及了世界。中国连续12年成为全球第二大进口市场，持续放宽外资市场准入，积极参与区域经济合作，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）明年初生效，申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、数字经济伙伴关系协定（DEPA）。我们将持续扩大高水平对外开放，让世界共享中国发展新机遇。

李克强指出，开放是人类社会繁荣进步的必由之路。要坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动贸易和投资自由化便利化。六个国际组织都是全球经济治理的重要支柱、维护多边主义和自由贸易的重要力量。中方愿与各方加强沟通合作，共同营造有利于世界经济稳定复苏的良好环境。

与会国际经济机构负责人积极评价中国经济克服疫情影响稳步发展，对世界经济复苏产生积极溢出效应，赞赏中方为支持发展中国家抗击疫情作出的重要贡献。他们表示，面对疫情冲击和不断加剧的各国经济发展不平衡等问题，各方应当携手抗击疫情，推进疫苗公平分配，为疫后复苏铺平道路。加强全球宏观经济政策协调，确保产业链供应链稳定。推动绿色低碳转型，推进全球经济治理改革，有效应对气候变化、发展分化等全球性挑战。各方表示愿同中方加强协调合作，共同推动世界经济强劲、包容和可持续增长。

肖捷、何立峰出席对话会。

《 人民日报 》（ 2021年12月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)