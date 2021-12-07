本报记者 王 莉

12月4日，“民主：全人类共同价值”国际论坛在北京开幕。120多个国家和地区、20多个国际组织的500余名嘉宾线上线下参会。与会嘉宾认为，民主的实现形式是多种多样的，没有放之四海而皆准的唯一模式。各国应在相互尊重、平等相待基础上就民主问题开展交流对话，共同为全人类进步作出贡献。

智利前总统爱德华多·弗雷表示：“民主就意味着相互包容和理解，就意味着在多样性中共同发展。无论时代怎样变化，公平、正义、相互尊重等，始终是人类最基本的价值理念。”

日本前首相鸠山由纪夫认为，虽然各国社会体制不同，但都应着眼于和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。当今世界，一些国家企图通过攻击他国价值观，来回避自身价值观所面临的混乱。“我们应积极倡导全人类共同价值。”

“我们应该本着人类命运共同体所倡导的价值理念，恪守联合国宪章精神，为人类和平与发展共同努力。”西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚说，只有秉承共同的价值，和谐共处、协商对话，才能战胜诸多全球性挑战，为全人类争取更加美好的未来。

香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长郑永年认为，每个国家的民主都不一样，追求民主的方式也不同。同一个国家在不同发展阶段，其民主表现方式也是多样的。“中国今天之所以取得如此巨大的成就，一个重要因素就是有中国的民主制度作支撑。”

“中国找到了适合自己的发展道路，正在成功践行中国特色社会主义。新中国成立70多年来，中国共产党一直自信而有效地领导着这个大国向前发展。”俄罗斯前副总理谢尔盖·沙赫赖说。

白俄罗斯前副总理阿纳托利·托济克说：“中国共产党对于国家发展有着非常具体的长远规划。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中国积极倡导并携手各国践行构建人类命运共同体理念。”

联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰表示，每个国家都必须选择适合自己的特定治理模式，这一模式应该充分适应自身社会和文化发展，符合人民的需求。“中国在这方面做得非常成功。”

“民主：全人类共同价值”国际论坛由中共中央宣传部、国务院新闻办公室主办，中国社科院、中央广电总台、中国外文局承办，12月4日至5日、9日至10日、14日至15日分3个阶段在北京举行。

《 人民日报 》（ 2021年12月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)