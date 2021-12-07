本报北京12月6日电 （记者白阳）国务院总理李克强12月6日晚在钓鱼台国宾馆同世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织总干事伊维拉、国际劳工组织总干事赖德、经济合作与发展组织秘书长科尔曼和金融稳定理事会主席诺特举行第六次“1+6”圆桌对话会后共同会见了记者。会见以视频方式举行。

李克强表示，这是一次坦诚而富有成效的对话，增进了理解，凝聚了共识，增强了信心。我们一致认为，世界经济复苏出现分化，应对疫情仍是当前十分紧迫的任务。要推动疫苗公平合理分配，提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，为世界经济持续稳定复苏创造条件。坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，坚持自由贸易，维护全球产业链供应链稳定畅通、全球粮食能源安全，为世界经济平稳运行提供支撑。主要经济体要加强宏观政策沟通协调。中方支持国际开发协会（IDA）增资谈判、国际货币基金组织在二十国集团框架下的缓债安排，以积极开放态度参加世贸组织相关讨论和谈判，愿同各大国际组织深化应对气候变化、绿色发展、公共卫生、金融稳定、就业促进等领域合作。

李克强介绍了中国经济形势，指出今年以来，中国经济延续恢复发展态势，主要宏观指标总体处于合理区间。面对新的下行压力，中国将保持宏观政策稳定性，增强针对性，坚持不搞“大水漫灌”，同时有效实施积极的财政政策和稳健的货币政策。今年中国宏观杠杆率明显下降，我们有余地运用多种货币工具，包括降准等，保持流动性合理充裕，持续为市场主体特别是中小微企业降低融资成本，进一步激发市场主体活力。我们将深化“放管服”改革，打造市场化法治化国际化营商环境，吸引更多外资进入中国。

肖捷、何立峰出席活动。

《 人民日报 》（ 2021年12月07日 03 版）

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