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朝鲜批美国用“民主峰会”干涉他国内政：没有资格谈论民主

2021年12月06日21:16 | 来源：海外网
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朝鲜外务省文章截图

海外网12月6日电 朝鲜外务省6日发表文章《民主倒退国家遭世人指责》，批评美国主导的所谓“民主峰会”是干涉他国内政的工具。

文章指出，总部位于瑞典的“国际民主与选举援助协会组织”11月22日发布报告，将美国列为“民主倒退国家”。世界各国媒体就这份报告纷纷评论称，美国自诩为“民主标准”召开所谓“领导人民主峰会”丢尽脸面，美国没有讨论民主的最起码的资格。

文章称，美式“民主”的产物——形形色色的“颜色革命”在世界各地造成社会不稳定，产生数百万难民。20年间，美国在阿富汗以建设“民主”国家为名投入莫大的人力、物力财富，导致47万名阿富汗平民丧生，让该国国土变成一片废墟。目前国际社会纷纷指控，美国企图向叙利亚和伊拉克等许多国家与地区出口的“民主”不仅造成混乱与无秩序，也带来恐怖行为和史上最大的难民事态。与此同时，美式“民主”在美国国内也受到排斥。

文章表示，目前不少国家认为，美国谋划所谓“民主峰会”本身就十分荒唐，该会议是典型的非民主行为。美国用“民主”干涉他国内政，各国对其反感情绪日益高涨。（海外网 刘强）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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