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伊朗媒体：侵犯人权事件频发，美国自诩"民主倡导者"太讽刺

2021年12月06日21:16 | 来源：海外网
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海外网12月6日电伊朗德黑兰大学教授福德·伊扎迪（foad izadi）5日在伊朗塔斯尼姆通讯社发表评论文章，驳斥美国关于民主和人权的虚伪主张。他在文中指出，侵犯人权事件在美国屡见不鲜，美国却还举行所谓的“民主峰会”，并自诩“民主的倡导者和民主国家的领袖”，这实在是一种讽刺。

伊扎迪认为，美国举办“民主峰会”，真实意图并不是“促进人权”，重振盟友合作才是所谓“民主峰会”真正的目的。“仔细看看被邀请参会的国家名单就可以发现，在人权问题上，没有一个国家的记录是干净的，这些国家全面临着巨大的挑战。”伊扎迪以美国基诺沙市枪击案凶手被无罪释放为例论证了自己的观点。“一名年轻人在反种族歧视抗议活动中向人群开枪，致2人死亡、数人受伤。但令人惊讶的是，警方在了解情况后，一度拒绝逮捕凶手。现场视频在社交网络传播后，凶手才在舆论压力下被捕，但当庭无罪释放。”伊扎迪说，这类侵犯人权事件在美国屡见不鲜。

伊扎迪认为，美国的新冠疫情也能折射出类似问题。美国现在仍是受疫情影响最严重、死亡人数最多的国家，相关统计数据揭示了一个根深蒂固的问题，即美国政府不愿为社会弱势群体提供服务。大批美国人获得医疗服务的途径并不便利，而政府不用承担任何责任。“这种意识形态导致了美国疫情现状。”

“美国在内政外交方面都存在诸多人权问题。”伊扎迪指出，美国政府在国际层面实施制裁以及暗杀袭击的例子着实不少，比如设计并参与实施暗杀伊朗将军苏莱曼尼行动。再比如以不尊重人权等各种借口对伊朗实施制裁的同时，阻止伊朗购买疫苗。讽刺的是，美国还自诩“民主的倡导者和民主国家的领袖”。

伊扎迪指出，大部分美国人没有意识到人权现状已如此之糟。“美国过去犯下的罪行如此之多，美国民众却并没注意到其错误本质，也不会发声呼吁尊重人权。”伊扎迪补充说，“世界上就是有这种人，他们对道德毫不关心，反而在国际上不择手段地实现政治目标。”（海外网 王珊宁）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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