海外网12月6日电美国即将于当地时间12月9日至10日举办所谓“民主峰会”。根据美国国务院网站发布的声明，峰会宣称要“解决和打击腐败，促进对人权的尊重”。然而，事实真的如此吗？《东盟邮报》5日刊文指出，所谓“民主峰会”不过是美国自冷战以来一贯采取的伎俩。

拜登政府对所谓“民主国家”与“非民主国家”的判断标准到底是什么？文章开篇就提出质疑：中国、俄罗斯、匈牙利、土耳其没有被邀请，而在东南亚，只有4个国家收到邀请，包括新加坡在内的其余国家都被排除在外。

文章用“奇怪”来形容这份邀请名单，并称美国制定的名单更多是基于地缘政治考虑。例如，美国邀请菲律宾，是因为将其视为印太地区的重要安全“前哨”。

“至关重要的是要探究美国是否具有道德优势，去划分哪些是‘民主国家’，哪些是‘非民主国家’。”文章直言，美国不仅是一个衰落的大国，还是一个民主倒退国家。根据国际机构“国际民主和选举援助研究所”的一份报告，美国被列为“民主倒退国家”。同样，联合国最新的美国人权报告也反映，国际社会对美国少数族裔人权持续恶化普遍感到担忧。

此外，也有一种观点认为，美国本身就是对民主的威胁。2021年的一份名为民主感知指数（DPI）的调查显示，44%的受访者认为美国的影响力是对民主的最大威胁。2020年的DPI调查则显示，36%的美国人认为他们的国家没有足够的民主。“毫无疑问，美国民主面临的挑战更为深刻，其民主规范不断被削弱，并植根于极化的党派之争。”

文章指出，这场所谓的“民主峰会”是美国自冷战以来的一贯伎俩，企图在意识形态上孤立和对抗中国、俄罗斯等“不屈从于”美国的国家。与“四方安全对话”（QUAD）和“英美澳安全伙伴关系”（AUKUS）一样，“民主峰会”不过是美国以地缘政治为中心的努力。此举可能会引发基于意识形态的更多分歧，助长对抗，给世界带来动荡。

随着新冠病毒“大流行”持续蔓延，特别是奥密克戎毒株威胁全球，世界不需要按照意识形态建立集团、制造分裂，加剧冷战氛围。相反，世界各国需要在利益冲突中不分意识形态和政治制度差异，在应对“大流行”、气候变化、经济合作等方面寻求合作与共赢。（海外网 李萌）

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