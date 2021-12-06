美式民主早就误入歧途，饱受质疑。如今，美国一意孤行举办所谓“民主峰会”，可谓贻笑大方。事实上，美国醉翁之意不在酒，其真正意图是重塑“自由世界领袖”的形象。然而，美国的所作所为与其野心背道而驰，最终只会竹篮打水一场空。

就在不久前，国际民主与选举援助研究所发布报告，将美国列为“民主倒退国家”。这并不令人意外，美式民主的弊病早就是公开的秘密。无论是在国内还是国际上，美国政府所作所为早就与民主南辕北辙。

在美国国内，种族歧视、枪支暴力、党派纷争、金钱政治等问题层出不穷，美国政府却熟视无睹，听之任之。非裔美国人弗洛伊德遭遇的暴行以及“黑人的命也是命”运动，只是美国骇人听闻的种族关系的冰山一角。在国际层面，从叙利亚的千疮百孔到阿富汗“失去的20年”，从非洲、拉美地区一波波“民主化”退潮到“阿拉伯之春”给相关国家带来的动荡，美式民主的真面目早就暴露无遗。

美国哈佛大学肯尼迪学院政治研究所1日公布的一项民意调查显示，大多数美国年轻人对美国的民主状况感到担忧。其中，52%的年轻人认为美国的民主陷入困境或者是失败的。显然，美式民主无法令人信服，难以引发共鸣。美国政客对此心知肚明，但是出于政治利益考量依然选择粉饰太平，甚至觍着脸召开所谓“民主峰会”。

从根本上说，美国妄图以意识形态划线，大搞集团政治，重塑“自由世界领袖”的形象。遗憾的是，美国的实力早就发生变化，那些往昔辉煌已经一去不复返。而且，在这个互联互通的世界里，人们可以轻而易举地获知美国所谓“自由世界”的真面目。掩耳盗铃，已经不切实际。

当前，全世界面临着新冠疫情、气候变化和经济增长三大挑战，通力合作是唯一出路。若要在国际舞台上发挥重要作用，就应当推动各国携手应对挑战。遗憾的是，美国非但没有与国际社会携手应对，反而通过召开“民主峰会”这种搞小圈子的错误做法阻碍各国团结合作。

发起者居心叵测，参与者心怀鬼胎，这样的“民主峰会”只会贻笑大方，令人不齿。

(责编：杨光宇、胡永秋)