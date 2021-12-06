人民网北京12月6日电 （记者陈尚文）12月4日，由中国社会科学院国家全球战略智库和中国社会科学院亚太与全球战略研究院主办的“冬奥会的国际关系与东北亚合作”国际学术会议在京举行。来自中国、韩国、日本和蒙古国等国的50余位专家学者，通过线上线下相结合方式，就冬奥会中的外交与全球治理、韩日俄冬奥会的成功经验、北京冬奥会与东北亚合作新契机等议题展开深入讨论。

与会人士一致认为，冬奥会是世界各国运动员展现高超水平、体现拼搏精神的竞技舞台，也是推动人文交流、深化地区合作的重要平台。相信北京冬奥会将写下奥林匹克历史上浓墨重彩的一页，其举行将给疫情下的世界带来更多希望、勇气与活力。

联合国前副秘书长沙祖康在会上指出，举办北京冬奥会是14亿中国人民的共同心愿，“带动三亿人参与冰雪运动”正从愿景变为现实，这将进一步提升中国人民的健康水平和生活质量。他强调，当前世界正在经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，北京冬奥会的举行将进一步传播以团结、友谊、和平为象征的奥林匹克精神，这具有超乎寻常的意义。

北京冬奥组委运动员委员会主席杨扬表示，作为举世瞩目的体育盛事，北京冬奥会将推动冬季运动项目蓬勃发展，传播中国文化和奥运理念，增进东北亚地区的理解和友谊，是对奥运精神的一次重大弘扬。北京冬奥会也将是一届以运动员为中心的奥运会，希望各国体育健儿能在中国感受到温暖、关怀与热情。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长李向阳说，北京冬奥会既是体育界的盛会，也是推动地区合作的重要契机，冬奥会体现的热血拼搏精神一定会融化坚冰，温暖彼此。

韩国对外经济政策研究院北京代表处首席代表李尚勋认为，从绿色场馆建设到绿色电力保障，从超高清视频到物联网、人工智能等，北京冬奥会在环保技术和尖端数字技术等方面的应用，不仅将向世界更好地展示中国的发展面貌，也将成为促进相关产业技术国际合作的重要契机。

日本贸易振兴机构成都代表处首席代表森永正裕说，国际体育赛事的举办通常会带来一定的经济效益。关键之处在于，赛事结束后应避免让这股热潮昙花一现。因此，在举办有关赛事时，地区国家可以携手共享并延续赛事热潮，以在大范围内推动经济的可持续发展。

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