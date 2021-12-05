人民网马德里12月4日电 （记者陈晓航）葡萄牙里斯本消息：当地时间4日，由中国驻葡萄牙大使馆主办，葡萄牙5所公立中学承办，北京冬奥组委、中国教育部中外语言交流合作中心、中国人民大学附属中学通州校区支持的“大使杯——冬奥小使者”冬令营闭幕式成功在线举行。

线上活动照片。中国驻葡萄牙使馆供图

中国驻葡萄牙大使赵本堂、葡萄牙教育部国际中心主任玛丽莲、葡萄牙北京冬奥会代表团团长法龙巴、中国教育部中外语言交流合作中心副主任赵国成、北京冬奥组委对外联络部副部长杨帆、中国人民大学附属中学校长刘小惠，以及葡萄牙公立中学、中国人大附中通州校区师生代表齐聚云端，共同见证了“大使杯——冬奥小使者”冬令营、冬奥知识竞赛及首届葡萄牙中学生书写竞赛决赛圆满收官。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞中指出，中葡两国自上世纪70年代建交以来，双边关系取得了平稳、健康、长足发展。人文交流是中葡全面战略伙伴关系的重要组成部分，北京冬奥会即将开幕，“大使杯——冬奥小使者”冬令营项目为中葡两国年轻一代开启了友谊之门，搭建了交流之桥。

赵本堂衷心感谢两国师生的积极参与，诚挚邀请葡教育部、葡方学校领导和老师，以及参加此次活动的同学们到中国去走一走，看一看。赵本堂表示，驻葡使馆将一如既往地做中葡友好关系的建设者、守望者和推进者，将同葡萄牙教育部一起努力，加强中葡两国教育交流与合作，携手共进，实现共赢，共同为推动两国务实合作、增进两国人民友谊做出新的更大贡献。

葡萄牙教育部部长罗德里格斯在致信中表示，年轻一代肩负重任，葡萄牙教育部将秉持开放和负责任的态度，一如既往加强与中国在教育领域的合作与交流。

葡萄牙北京冬奥会代表团团长法龙巴表示，葡萄牙冬奥代表团将穿着葡萄牙同学们设计的T恤衫到北京参赛，力争创造佳绩。未来，他将继续致力于推动葡萄牙冬季运动发展，促进中葡两国交流合作，将奥运精神传承下去。

北京冬奥组委对外联络部副部长杨舒认为，此次活动紧贴冬奥主题，坚持体育与文化结合，搭建疫情下中葡青少年学习交流的平台，表达大家对北京冬奥会的祝福和期盼。北京已做好各项赛前准备，热烈欢迎葡萄牙奥委会代表团赴华参赛，传递奥林匹克精神。

葡萄牙公立学校校长、学生代表和中国人大附中校长纷纷表示活动增进了中葡两国青少年之间的交流与友谊，并相约疫情结束后齐聚北京。

本次冬令营以“2022北京冬奥”为主题，葡萄牙5所公立中学与中国人民大学附属中学通州校区师生首次开展线上交流。在为期7周的活动中，同学们通过云端参观彼此的国家、校园、奥运场馆，分享中葡特色美食，设计冬奥文创，交流互鉴，其乐融融。在快速拉近彼此距离的同时，两国中学生已将冬奥精神和中葡友谊的种子植于心中。

冬令营闭幕式中还举行了冬奥知识竞赛及首届葡萄牙中学生书写竞赛决赛。经过激烈角逐，最终科英布拉堂都阿尔德中学的罗云鹏、冯畅畅和韦宁同学在冬奥知识竞赛中获一等奖；来自圣若昂德玛德拉奥利维拉茹尼奥学校的安娜和卡塔琳娜在首届葡萄牙中学生书写竞赛决赛中摘得桂冠。

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