人民网堪培拉12月3日电 （记者陈效卫）据中国驻悉尼总领馆消息，12月3日，在北京2022年冬奥会开幕倒计时两个月之际，中国驻悉尼总领馆以视频形式举办“相约北京，共迎奥运”主题活动，周立民总领事出席并发表致辞。

活动全面回顾北京冬奥会申办和筹办全过程，生动阐述“绿色、共享、开放、廉洁”办奥理念，系统介绍冬奥会徽、吉祥物、场馆、测试赛、奥运村等背景情况，展现了中国对奉献一场“简约、安全、精彩”奥运盛会的坚定信心，深情表达了中国人民欢迎世界各国人民共享冬奥盛会的美好愿望。

周立民总领事在致辞中全面介绍北京冬奥会情况和中方办奥理念，指出北京冬奥会是世界各国运动员展示体育技能的盛会，也是各国人民增进了解和友谊的舞台。北京冬奥会“一起向未来”的主题口号，传递出14亿中国人民与世界人民携手共进、守望相助、共创美好未来的真诚愿望。我们期待与世界各国冬奥健儿和人民一道，共同相聚在奥林匹克五环下，共襄冬奥盛举，“一起向未来”。

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