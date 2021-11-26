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“汉语桥”俱乐部在南非成立

2021年11月26日21:57 | 来源：新华网
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　　新华社开普敦11月26日电（记者吕天然）“汉语桥”俱乐部开普敦站25日晚在南非开普敦举行成立暨揭牌仪式，它将成为热爱中文的南非人新的学习、交流平台，为促进中南人文交流做出贡献。

　　中国驻南非大使陈晓东在线出席仪式时说，撒哈拉以南非洲首家“汉语桥”俱乐部落户南非开普敦，不仅将进一步凝聚和服务南非中文爱好者，更能为南非朋友架起一座了解中国、收获友谊的桥梁。期待“汉语桥”俱乐部为促进中南人文交流、推动构建更加紧密的中南、中非命运共同体做出更大贡献。

　　南非国民议会事务主席弗罗里克在致辞时说，“汉语桥”俱乐部将有助于推进双方传统友谊、合作与互相理解，在“一带一路”框架下促进民间友好，支持建设更加紧密的非中命运共同体，特别是南非和中国命运共同体。

　　中国教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞在视频致辞中说，“汉语桥”俱乐部将开展形式多样、内容丰富的语言文化交流活动，一定会为南非热爱中文和中华文化的朋友们提供语言学习、人文交流的平台和了解当代中国的窗口。

　　“汉语桥”俱乐部开普敦站主席武长虹表示，中南中文交流、合作内容丰富，南非多所高校设置了中文课程和孔子学院。“汉语桥”俱乐部将进一步拓展南非中文交流平台，为教育合作、文化和人文交流等内容搭建桥梁。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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