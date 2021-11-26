11月26日，中共中央政治局常委、国务院副总理、中国和哈萨克斯坦合作委员会中方主席韩正在北京以视频方式与哈萨克斯坦第一副总理、委员会哈方主席斯迈洛夫共同主持召开中哈合作委员会第十次会议。新华社记者 丁林 摄

新华社北京11月26日电 中共中央政治局常委、国务院副总理、中国和哈萨克斯坦合作委员会中方主席韩正26日在北京以视频方式与哈萨克斯坦第一副总理、委员会哈方主席斯迈洛夫共同主持召开中哈合作委员会第十次会议。

韩正表示，在两国元首战略引领和亲自推动下，中哈关系持续高水平运行。今年6月，习近平主席同托卡耶夫总统通电话，为深化新时期中哈关系擘画了宏伟蓝图。明年是中哈建交30周年，双方要落实好两国元首重要共识，本着高度互信、相互尊重、合作共赢精神，推动两国合作不断取得新成果。

韩正充分肯定委员会第九次会议以来各项工作成效，就下一阶段工作提出建议。一是持续深化战略对接，落实好丝绸之路经济带建设与“光明之路”新经济政策对接合作规划，推动中国“十四五”规划同“哈萨克斯坦－2025年”发展战略对接。二是做大做强经贸合作，优化贸易结构，视新冠肺炎疫情形势研究恢复两国边境贸易。三是扎实推进产能与投资合作，抓紧签署《中哈政府间产能合作规划》。四是加强互联互通合作，推动重点项目和人员有序复工复产。五是发挥创新引领作用，着力在绿色能源、人工智能、电子商务、数字金融等领域培育合作新增长点。六是增进民心相通，夯实两国友好的民意和社会基础。

斯迈洛夫热烈祝贺中国共产党成功召开十九届六中全会。他表示，哈中合作委员会对推动两国各领域合作意义重大，哈方愿同中方一道，推动双方安全、经贸、能源等领域合作结出更丰硕果实。

会后，韩正和斯迈洛夫签署了《中哈合作委员会第十次会议纪要》。

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