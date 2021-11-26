新华社北京11月26日电（记者潘洁）外交部发言人赵立坚26日在例行记者会上介绍了中非合作论坛第八届部长级会议相关情况。

据介绍，11月29日，习近平主席将以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲，非盟峰会执行局成员国国家元首：论坛非方共同主席国塞内加尔总统萨勒、刚果（金）总统齐塞克迪、南非总统拉马福萨、科摩罗总统阿扎利、埃及总统塞西以及非盟委员会主席法基、联合国秘书长古特雷斯也将出席开幕式。

赵立坚说，这是继2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会、2018年中非合作论坛北京峰会和2020年中非团结抗疫特别峰会后，习近平主席同非方领导人再次共同规划中非关系未来发展方向，是中国今年面向发展中国家的一次重大外交行动，也是新冠肺炎疫情发生后，中非友好大家庭克服困难、如期举行的一次盛大聚会。

他说，开幕式后，论坛54个成员国外长或代表、负责对外经济合作事务部长和非盟委员会代表将举行全体会，共同评估中非合作论坛北京峰会成果落实和中非团结抗疫情况，规划未来三年及更长一段时间中非关系发展方向，推动中非政治互信不断深化、务实合作提质升级，用实实在在的合作成果更多更好惠及广大中非人民，推动构建新时代中非命运共同体。

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