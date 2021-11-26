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外交部：美方一些人打“台湾牌”必定要撞南墙、自食恶果

2021年11月26日21:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月26日电（记者潘洁）外交部发言人赵立坚26日就美国个别议员窜访台湾一事回答相关提问时表示，台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，绝不是国际关系的一张牌，奉劝美方一些人不要打“台湾牌”，否则必定要撞南墙、自食恶果。

　　赵立坚说，美个别议员窜访台湾，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，对外发出支持“台独”分裂势力的严重错误信号。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

　　他说，一个中国原则是不可撼动的国际关系准则。美个别政客肆意挑战一个中国原则，为“台独”分裂势力站台撑腰，已经引起14亿中国人民的强烈愤慨。台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，绝不是国际关系的一张牌。“我们奉劝美方一些人不要打‘台湾牌’，因为这是一张臭牌、死牌，肯定打不赢，必定要撞南墙、自食恶果。”

　　赵立坚说，中国实现统一是无法阻挡的历史大势。美个别政客和台湾当局的拙劣表演不过是中国统一进程中的几声杂音，丝毫改变不了全世界180个国家坚持一个中国原则的牢固格局。一切同中国统一大势相对抗的错误行径都如同蚍蜉撼树，注定失败。

　　他表示，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。一个中国原则和中美三个联合公报规定是中美关系的政治基础。“我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止任何形式的美台官方往来，慎重妥善处理涉台问题，及早为中美关系排雷清障。我们也正告台湾当局，企图挟洋自重、倚美谋‘独’，注定死路一条。”

(责编：王禹蘅、杨牧)

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