新华社曼谷11月26日电（任芊）泰国新冠疫情管理中心26日宣布，将从12月16日起进一步放宽入境限制，来自63个低风险国家和地区的旅客入境后的核酸检测改为新冠抗原快速筛查，结果为阴性就无须在酒店进行首晚隔离。

为防控新冠疫情，泰国自2020年4月起禁止外国游客入境。今年11月1日起，来自泰国政府认定的63个低风险国家和地区且完全接种新冠疫苗的旅客可以免除隔离入境泰国，但入境后需接受核酸检测，并且首晚需要入住隔离酒店以等待核酸检测结果。

据泰国新冠疫情管理中心26日发布的最新规定，自12月16日起，来自63个低风险国家和地区且完全接种新冠疫苗至少14天的旅客入境泰国后，可免除核酸检测，仅需在酒店接受一次新冠抗原快速筛查，结果为阴性则无须在酒店进行首晚隔离。此外，旅客需要提供登机前72小时内的核酸检测阴性结果，并购买保额最低为5万美元的保险。

泰国新冠疫情管理中心26日还决定，将11月30日到期的紧急状态法再次延长两个月至2022年1月31日。为遏制疫情，泰国政府自2020年3月26日起在全国范围实施紧急状态法，这已是泰国政府第15次延长该法。

泰国新冠疫情管理中心26日发布疫情数据显示，泰国当天新增新冠确诊病例6559例，累计确诊2094886例；新增死亡病例64例，累计死亡20645例。

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