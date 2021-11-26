人民网北京11月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

一、经中俄双方商定，国务院总理李克强将于11月30日同俄罗斯联邦政府总理米舒斯京以视频形式举行中俄总理第二十六次定期会晤。

二、11月29日至30日，国务委员兼外长王毅、商务部部长王文涛将出席在塞内加尔首都达喀尔举行的中非合作论坛第八届部长级会议。会前，王毅国务委员兼外长将应塞内加尔外交与海外侨民部长艾莎塔邀请，对塞内加尔进行访问。

总台央广记者：今天中方发布了习近平主席将以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式的消息。你刚刚表示，王毅国务委员兼外长、王文涛部长将代表中方线下参会，能否进一步介绍会议相关情况？

赵立坚：11月29日，习近平主席将以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲，非盟峰会执行局成员国国家元首、论坛非方共同主席国塞内加尔总统萨勒、刚果（金）总统齐塞克迪、南非总统拉马福萨、科摩罗总统阿扎利、埃及总统塞西以及非盟委员会主席法基、联合国秘书长古特雷斯也将出席开幕式。这是继2015年论坛约翰内斯堡峰会、2018年论坛北京峰会和2020年中非团结抗疫特别峰会后，习近平主席同非方领导人再次共同规划中非关系未来发展方向。这是中国今年面向发展中国家的一次重大外交行动，也是新冠肺炎疫情发生后，中非友好大家庭克服困难、如期举行的一次盛大聚会。开幕式后，论坛54个成员国外长或代表、负责对外经济合作事务部长和非盟委员会代表将举行全体会，共同评估论坛北京峰会成果落实和中非团结抗疫情况，规划未来三年及更长一段时间中非关系发展方向，推动中非政治互信不断深化、务实合作提质升级，用实实在在的合作成果更多更好惠及广大中非人民，推动构建新时代中非命运共同体。

澳亚卫视记者：据报道，5名美国国会跨党派众议员赴台湾访问。台当局外事部门发表声明称，将同美方就台美关系等议题交换意见。美国会再度组团来访，展现出美国会两院两党对台美关系一致的坚定支持。我们注意到，美议员在不到一个月的时间里已两度赴台。外交部对此有何评论？

赵立坚：美国个别议员窜访台湾，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，对外发出支持“台独”分裂势力的严重错误信号。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

一个中国原则是不可撼动的国际关系准则。美国个别政客肆意挑战一个中国原则，为“台独”分裂势力站台撑腰，已经引起14亿中国人民的强烈愤慨。台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，绝不是国际关系的一张牌。我们奉劝美方一些人不要打“台湾牌”，因为这是一张臭牌、死牌，肯定打不赢。这些人必定要撞南墙、自食恶果。中国实现统一是无法阻挡的历史大势。美个别政客和台湾当局的拙劣表演不过是中国统一进程中的几声杂音，丝毫改变不了全世界180个国家坚持一个中国原则的牢固格局。一切同中国统一大势相对抗的错误行径都如同蚍蜉撼树，注定失败。

台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。一个中国原则和中美三个联合公报规定是中美关系的政治基础。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止任何形式的美台官方往来，慎重妥善处理涉台问题，及早为中美关系排雷清障。我们也正告台湾当局，企图挟洋自重、倚美谋“独”，注定是死路一条。

总台央视记者：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫24日表示，美执意将“民主”概念私有化，坚持认为美理解的民主才是真民主。美通过召开“领导人民主峰会”制造某种新的分界线，按照自己的意图评判各国优劣，这有悖于世界潮流。发言人对此有何评论？

赵立坚：佩斯科夫先生说得对。以“民主和威权”划线，只会挑动意识形态对抗，完全是对民主的歪曲和亵渎。我想再强调几点：

第一，美式民主不是“样板间”，而是“烂尾楼”。今年初，国会暴乱事件戳穿了美式民主的神话。美国对外关系委员会会长哈斯称，国会暴乱事件应给“美国例外论”和“山巅之城”的说法画上句号。美国国内政治极化和社会撕裂愈演愈烈。皮尤研究中心最新报告显示，绝大多数美国人对自己国家的政治制度深感失望。美国所谓“民主灯塔”早已崩塌。

第二，美式民主疯狂输出一败涂地。美式民主在阿富汗水土不服，最终导致美军从阿富汗大溃败，超过10万阿富汗人丧生。所谓“阿拉伯之春”导致数百万难民流离失所。东欧多国在“颜色革命”后，至今政局动荡、民生凋敝。

最后但同样重要的是，条条大路通罗马，实现民主的道路也绝不止一条。强迫他国走美式民主道路，只会让这些国家走上弯路和歧路。试问：这样一个有着巨额“民主赤字”的国家有何资格自诩为“民主样板”？有何道义充当“民主判官”？有何颜面举办所谓“领导人民主峰会”？

《中国日报》记者：今天上午，中方发布了《新时代的中非合作》白皮书。发言人能否介绍更多情况？

赵立坚：今天上午，国务院新闻办公室发布《新时代的中非合作》白皮书。这是中国政府发布的首部全面介绍中非合作的白皮书，也是党的十八大以来首部介绍中国同某一地区合作成果的白皮书。

《新时代的中非合作》白皮书全面系统总结了习近平外交思想在非洲方向的新理念、新实践、新成果，集中阐述了习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念、正确义利观和“六位一体”的中非命运共同体总体布局，用大量事实和数据诠释了全方位、宽领域、立体式的中非合作格局，以及中非人民在新时代相互支持、守望相助的光辉历程。

中非友谊源远流长。中非在反帝反殖和争取民族独立的历史进程中结下了深厚友谊。发展同非洲国家的团结合作是中国对外政策的重要基石，也是中方长期、坚定的战略选择。在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会和2018年中非合作论坛北京峰会上，习近平主席同非方领导人一致决定，将中非关系提升为全面战略合作伙伴关系，携手打造更加紧密的中非命运共同体，开启了中非关系的新时代，引领中非合作达到前所未有的新高度，为推动构建人类命运共同体树立了时代榜样。

中非合作论坛第八届部长级会议即将在塞内加尔首都达喀尔召开。中非合作面临乘势而上的新契机。中国政府此时发布《新时代的中非合作》白皮书，不仅是对中国对非政策进行集中阐述，对新时代中非合作成果进行回顾总结，也将增进国际社会对中非合作的了解和认知，为国际对非合作乃至全球发展合作贡献中国经验和中国智慧。

湖北广播电视台记者：罗冠聪通过个人社交媒体账号发消息称，他会见了立陶宛外长、副外长等人，并感谢他们对台湾和香港的支持。中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的这个人是被香港警方通缉的反中乱港分子。立陶宛此前公然制造“一中一台”，紧接着又为像罗冠聪这样的反中乱港分子撑腰张目。立方所作所为让人们对其同反华分裂分子沆瀣一气的真实目的一目了然。

玩火者必自焚。这是至理警句。希望立方某些人能听进去，能理性些、清醒些。

香港中评社记者：我们注意到，中国驻立陶宛外交机构已更名为中华人民共和国驻立陶宛共和国代办处。你能否介绍相关情况？

赵立坚：11月18日，立陶宛政府不顾中方严正交涉，允许台湾当局设立“驻立陶宛台湾代表处”。此举公然在国际上制造“一中一台”，开创了恶劣先例。为维护国家主权和国际关系基本准则，中国政府已宣布将中立两国外交关系降为代办级。11月26日，中国外交部正式照会立陶宛外交部，决定将中国驻立陶宛外交机构更名为中华人民共和国驻立陶宛共和国代办处，并要求立方相应更改驻华外交机构称谓。

我想指出，中方这一举措是对立方损害中国主权的正当反制，责任完全在立方。中国人民不可侮，中国国家主权和领土完整不容侵犯。中国政府维护国家主权安全和发展利益的决心坚定不移。任何挑战中国核心利益的行径都不会得逞。我们奉劝立方恪守公认的国际关系基本准则，立即纠正错误，重新回到正确轨道上来。

新华社记者：据报道，所罗门群岛总理索加瓦雷发表讲话，指责个别政客煽动暴乱，表示不会向暴乱分子屈服，也绝不会在压力下辞职。索加瓦雷总理并指出表示，暴乱受到那些希望阻止中所建交的势力的鼓动。有评论称，游行示威的人很多来自支持台湾的马莱塔省，中所建交可能是此次暴乱的原因。中方对此有何评论？

赵立坚：中方高度关注所罗门群岛当前事态发展，对造成严重破坏和财产损失的暴力行为表示谴责，支持所政府止暴制乱的努力。我们相信，在索加瓦雷总理领导下，所政府有能力尽快恢复社会秩序，稳定内部局势。中方正在采取一切必要措施，维护在所中国公民和机构安全和合法权益。

众所周知，一个中国原则是国际关系准则，是民心所向、大势所趋。中所建交符合时代潮流，是经得起历史检验的正确选择。建交以来，中所关系取得长足发展，双方各领域务实合作取得丰硕成果，得到所人民真心支持和拥护。事实证明，中所建交符合所国家发展根本和长远利益。任何破坏中所关系正常发展的图谋都是徒劳的。

深圳卫视记者：我看到《纽约时报》和一些境外社交媒体报道称，立陶宛当局在边境建立“集中营式难民营”，难民被强制关押在狭小的集装箱内。几乎可以确定的是，非白俄罗斯籍的难民庇护申请恐都将被拒绝。曝光视频显示，难民们试图对其难民营生活条件进行抗议，但遭到荷枪实弹的立陶宛军警武力威胁。中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的报道的确令人震惊、愤慨。很难想象，这种事情还会发生在人类进入21世纪20多年后的今天。难民也是人，不是沙丁鱼罐头。难民不是罪犯，不应该被立陶宛强制关押在集装箱，更不应该受到立陶宛军警荷枪实弹威胁。

据美国媒体报道，在2639名非白俄罗斯籍的庇护申请人中，仅有10人获批。立陶宛移民部门负责人曾半开玩笑地承认“立陶宛确实十分仇外”。立陶宛当局批准给予庇护的难民中，多数为外国“异见人士”。立宪法法院前任院长称，立当局大规模拘留难民以及对其诉讼权的限制涉嫌违反立宪法和《欧洲人权公约》。

当前，立陶宛边境地区数千难民的人道主义状况堪忧。但美国等以“人权卫士”自居的国家完全漠视立陶宛边境地区难民基本人权遭到严重侵犯的事实，个中原因再也清楚不过。这些难民大多来自阿富汗、伊拉克、叙利亚等国。他们背井离乡，正是拜这些天天把“保护人权”挂在嘴边的国家所赐。我们不禁要问，人权何在？人道何在？我们强烈呼吁立政府切实采取有效措施，保障难民人权和各项基本权利。

总台央视记者：据最新报道，中方已向国际社会提供超过18亿剂新冠疫苗。中国成为向世界各国提供新冠疫苗最多的国家，也是率先有效控制疫情、率先复工复产、率先实现经济增长由负转正的国家。同时，截至11月24日，中国新冠疫苗全程接种人数已达10.8亿，占中国人口的76.8%。发言人能否介绍，中方为什么能够在本国国民疫苗接种和对外提供疫苗两方面都处于领先地位，中国政府的经验是什么？

赵立坚：你提到的这两方面的最新数据确实令人欣慰、振奋。中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，始终秉持人民至上、生命至上理念开展疫情防控，统筹常态化精准防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展。作为一个拥有14亿多人口的大国，我们能够做到这个程度殊为不易。这充分体现了中国政府治国理政水平和社会制度优势。我们将继续有序、全力推进相关工作，直至打赢这场防控疫情的人民战争。

中方对外提供疫苗取得的积极进展，是我们践行人类卫生健康共同体理念、把疫苗作为全球公共产品，为提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性、构筑全球疫苗防线作出的积极贡献。中方是这么说的，也是这么做的。我们通过包括无偿援助、联合生产在内的多种形式率先向有需要的发展中国家提供疫苗，是世界上对外提供疫苗最多的国家。中方将继续尽己所能向世界特别是发展中国家提供更多疫苗，为促进疫苗在全球公平分配和使用作出“中国贡献”。

中新社记者：你刚才发布了李克强总理同俄罗斯总理米舒斯京举行中俄总理第二十六次定期会晤的消息。中方对此次会晤有何期待？

赵立坚：今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。习近平主席和普京总统发表联合声明，宣布《条约》延期，引领两国务实合作在更高水平、更大范围、更深层次上推进，取得积极成果。今年前10个月，中俄双边贸易额达到1156.6亿美元，同比增长30.9%，创下历史新高。双方重大战略合作项目顺利实施，跨境电商、人工智能、移动通讯等新业态逐步发力，科技创新年成功举行。中俄合作的生机与活力不断显现。

中俄总理定期会晤是统筹规划和指导推动双方务实合作和人文交流的重要平台，已连续举行25次。即将召开的中俄总理第二十六次定期会晤是在全球新冠肺炎疫情起伏反复、世界经济艰难复苏的背景下举行的中俄重要高层交往活动。这将进一步推动落实两国元首达成的系列重要共识，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系和两国共同发展振兴注入更强劲动力，为提升全球产业链供应链稳定性、恢复世界经济增长贡献中俄智慧和力量。

彭博社记者：澳大利亚总理莫里森称，一艘中国侦查船曾于今年8月和9月在澳沿岸航行了近3周，“印太”地区面临严峻形势。中方对此有何回应？

赵立坚：澳大利亚个别政客出于一己私利，热衷于发表煽动对立的言论。这种做法极不负责任，注定不得人心。

我要强调，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展是世界的机遇。作为一个长期受益于对华合作的国家，澳大利亚却鼓噪中国威胁论。这不符合事实，也很不道德，终将搬起石头砸自己的脚。

澳亚卫视记者：据报道，25日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，不管是在世界上哪个国家举办奥运会，当然也包括中国，俄方均反对将其政治化。这是俄方的原则立场。俄方毫不怀疑，中方能以最高水准举办本届冬奥会。她还表示，俄方看到，哪些国家不对美国俯首帖耳，美国就要以某种形式对他们施压。美国总是打着与体育毫不相干的各种旗号，搞各种动作，掀起一波波政治舆论攻势，对中国等国举办奥运赛事进行干扰、破坏，制造各种障碍。中方对此有何评论？

赵立坚：扎哈罗娃女士说得很在理。中方高度赞赏俄方对北京冬奥会的肯定和期待。中俄都是体育大国，两国始终相互支持对方举办奥运会。普京总统将应习近平主席邀请来华出席北京冬奥会开幕式。两国元首的“冬奥佳话”即将续写新的篇章。目前，两国体育健儿也正加紧备赛。两国人民对这一体育盛事充满期待。

与此同时，国际上总有一些别有用心的杂音，企图干扰和破坏北京冬奥会。中方认为，冬奥赛场是各国运动员切磋技艺的竞技场，不是各种政治势力拼杀博弈的角斗场。纯粹的奥林匹克运动不应受到政治干扰。谁抵制冬奥会，谁就站在了奥林匹克精神的对立面，站在了国际社会主流民意的对立面，终究不得人心，更不可能得逞。我们有14亿中国人民团结一心，有国际社会的广泛支持与配合。中方完全有信心、有能力向世界呈现一场简约、安全、精彩的冬奥盛会。

香港中评社记者：据报道，针对立陶宛议员呼吁抵制北京冬奥会，立奥委会发表声明称，奥运会属于全世界，国际奥委会坚持政治中立原则，各国奥委会都有义务参加奥运会，以政治原因要求运动员放弃参赛不公平。中方对此有何评论？

赵立坚：中方多次强调，北京冬奥会是冬奥健儿追逐梦想的舞台，是冬季体育爱好者“一期一会”的盛宴，也是世界各国人民在奥林匹克旗帜下增进友谊的平台。所谓“抵制”损害的是四年磨一剑的全球冬奥健儿的利益，损害的是国际奥委会和国际奥林匹克大家庭的利益。

据北京冬奥组委的统计数据，截至2021年11月17日，来自欧洲和美国、澳大利亚等国的奥委会已提交了14000多条注册申请，仅美国奥委会就提出了1528条。一段时间以来，各国代表团和运动员纷纷表达了对北京冬奥会的期待。一边是个别国家政客炒作所谓“抵制”，一边却是这些国家的奥委会、选手纷纷申请注册参加北京冬奥会，两边画风形成鲜明对比。这也充分证明了所谓“抵制”根本不得人心。

中方坚信，在奥林匹克精神指引下，国际社会越来越多有识之士将坚决反对将体育运动政治化，坚定支持北京冬奥会。中方将同国际奥委会和各国一道，展现“更团结”的奥林匹克精神，为世界呈现一届简约、安全、精彩的冬奥盛会。我们也相信，一切有违奥林匹克精神的政治操弄都将销声匿迹，象征和平友爱的奥运火种一定会在“鸟巢”熊熊燃烧。

法新社记者：关于所罗门群岛的问题。目前当地中国公民是否安全？中方是否建议当地中国公民离开所罗门群岛？

赵立坚：据报道，当地个别华人商铺遭暴徒袭击。目前没有收到中方人员伤亡的报道。

俄新社记者：还是关于所罗门群岛的问题，中方是否考虑像澳大利亚一样向所罗门群岛派遣军警？

赵立坚：目前我没有听说所罗门群岛政府提出这样的要求。我们希望有关各方都能尊重所罗门群岛的主权。

俄新社记者：英国方面宣布，决定暂停来自6个南部非洲国家的航班，以应对新发现的新冠变种病毒传播。我注意到，目前中国和南非之间每周有一次航班，请问中方是否暂停来自南非的航班？

赵立坚：我不了解你提到的具体情况。你可以向主管部门询问。

(责编：王禹蘅、刘慧)