人民网曼谷11月26日电 （记者孙广勇）11月26日，泰国宋卡王子大学普吉孔子学院在宋卡王子大学普吉分校举行普吉孔院15周年教育回顾展暨“中国上海-泰国普吉”中泰摄影联展。中国国际中文教育基金会副理事长赵灵山发表视频致辞，普吉府副府尹安奈等80余位领导嘉宾到场观展。

赵灵山说：“孔院15年的成就是孔院人15年接续奋斗的结果。我相信，未来普吉孔子学院将继续初心如磐，奋楫笃行，不断创新，继续提升孔子学院的办学质量，为当地民众学习中文，了解中华文化提供更优质的平台。基金会将与中泰各界朋友一道，凝聚社会力量，通过多种方式支持宋卡王子大学普吉孔子学院的发展。”

安奈在致辞中说：“普吉孔院已经成功地与宋卡王子大学普吉分校深度融合，泰南师生和民众亦对普吉孔院赞誉有加。泰国普吉府也将会继续支持普吉孔院的发展和建设，协助其为泰南师生提供更高质量的中文教育服务。”

开幕式结束后，诸位领导嘉宾在导览员普吉孔院本土中文教师陈丽萍的引导下观展。普吉孔院15周年教育回顾展由20块展板组成，主要包含普吉孔院简介、普吉孔院事务和普吉孔院大事件三部分。

普吉孔院由中国上海大学与泰国宋卡王子大学普吉分校合作共建，双方于2006年5月25日签署友好协议，同年12月24日揭牌成立。随后的15年间，普吉孔院以“中文+旅游商贸”为发展特色，开设旅游商贸特色课程，开展旅游汉语特色培训，举行旅游汉语视频大赛，录制旅游汉语特色微课，编写旅游汉语本土教材。

至此，普吉孔院15周年系列活动“新文化中心启用仪式”“15周年庆典”“15周年教育交流回顾展暨中泰摄影作品联展”均已圆满落下帷幕。

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