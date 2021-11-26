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外交部：中方支持所罗门群岛政府止暴制乱的努力

2021年11月26日20:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月26日电（记者潘洁）外交部发言人赵立坚26日在例行记者会上说，中方高度关注所罗门群岛当前事态发展，对造成严重破坏和财产损失的暴力行为表示谴责，支持所政府止暴制乱的努力。

　　据报道，所罗门群岛总理索加瓦雷发表讲话，指责个别政客煽动暴乱，表示不会向暴乱分子屈服，也绝不会在压力下辞职。有评论称，游行示威的人很多来自支持台湾的马莱塔省，中所建交可能是此次骚乱的原因。

　　赵立坚在回答相关提问时表示，中方高度关注所罗门群岛当前事态发展，对造成严重破坏和财产损失的暴力行为表示谴责，支持所政府止暴制乱的努力。“我们相信，在索加瓦雷总理领导下，所政府有能力尽快恢复社会秩序，稳定内部局势。中方正在采取一切必要措施，维护在所中国公民和机构安全和合法权益。”

　　赵立坚说，众所周知，一个中国原则是国际关系基本准则，是民心所向、大势所趋。中所建交符合时代潮流，是经得起历史检验的正确选择。建交以来，中所关系取得长足发展，双方各领域务实合作取得丰硕成果，得到所人民真心支持和拥护。

　　“事实证明，中所建交符合所国家发展根本和长远利益。任何破坏中所关系正常发展的图谋都是徒劳的。”赵立坚说。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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