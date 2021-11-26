人民网约翰内斯堡11月26日电 （记者王磊）据南非政府26日消息，目前正与英国政府就暂时停飞两国之间航班进行磋商。由于南非最新发现了新冠病毒变种，英国卫生部于当地时间26日宣布暂停与南部非洲部分国家之间的航班，其中包括南非。

为了预防新冠病毒新变种进入本国，德国和意大利于当地时间26日宣布禁止大多数来自南非的游客入境，欧盟也已单独提议暂停与南部非洲的通行。

南非国家传染病研究所（NICD）25日发布消息称目前已在南非检测到一种新的新冠病毒变体B.1.1529。经基因组测序后，共在本国22例阳性病例中检测到该变异株。

南非卫生部长法赫拉高度怀疑该变异病毒是导致近期豪登省确诊病例急速升高的原因之一。

南非国家传染病研究所表示，尽管目前掌握的数据有限，专家正在与所有监测系统合作，以了解新变种以及可能产生的潜在影响。目前在变种病毒蛋白中发现的大量突变，可能影响其被中和的程度。

新变种的发现给正在复苏的南非经济蒙上了一层阴影。随着多个欧洲国家限制与南非的通航，即将到来的南非旅游季必将大受打击，历史数据显示英国是南非的主要游客来源国之一。而投资人的信心也有可能被动摇，南非货币兰特汇率当天一度跌至一年来最低点。

南非总统拉马福萨将于本周日与新冠病毒理事会召开会议，讨论如何进一步遏制新冠病毒在本国的传播。

据悉，世界卫生组织（WHO）专家组将于当地时间11月26日召开会议，并为B.1.1.529变种分类：列为“需关注变种”（VOI）或“需担忧变种”（VOC）。

此外，该变种可能会被命名为“拗（Nu）”。此前，科学家已经将新冠病毒变异毒株B.1.621（是一种“需关注变种”）命名为“缪（Mu）”，在希腊字母表中，“缪”后面跟着的正是“拗”。

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