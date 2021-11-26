新华社金边11月26日电 专访：为促进世界经济复苏凝聚亚欧力量——访柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平

新华社记者毛鹏飞 吴长伟

由柬埔寨主办的第十三届亚欧首脑会议25日和26日通过视频方式举行，主题为“强化多边主义，促进共同增长”。柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平接受新华社记者专访时表示，当今世界经济经历深刻变革，面临多重挑战，本次亚欧首脑会议聚焦多边主义，凝聚亚欧力量，为促进世界经济复苏起到重要推动作用。

金平指出，在贸易保护主义、单边主义抬头的背景下，新冠疫情肆虐全球。共同努力、协同政策对在多边主义原则下有效抗击疫情、实现世界经济复苏、促进可持续包容发展非常关键。

今年是亚欧会议成立25周年。25年来，亚欧会议成员政治互信不断提升，交流合作持续深化。亚欧会议作为重要多边平台，为深化亚欧国家合作、加强亚欧伙伴关系、维护多边主义和国际秩序发挥了重要作用。

金平说，各国不应挑起不同文明和价值观之间的对立，而要建立更包容的多边主义。只有团结一致，才能战胜疫情，实现经济复苏。

金平指出，区域和全球增长、可持续发展与繁荣无法通过单边主义和保护主义实现，多边主义的重要性因此更加凸显。中国坚决反对单边主义和保护主义，和其他国家一起推动包容、可持续、平等互惠的经济全球化，追求发展机遇，在维护对多边主义与全球化的信心方面扮演了关键角色。

金平说，此次亚欧首脑会议为多边主义注入活力，将推动实现可持续、包容、有韧性的后疫情时代复苏。

金平还提到，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将生效也是多边主义取得的重要胜利，将让相关国家受益，促进产品多元发展，开拓更多市场。

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