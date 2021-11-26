新华社达喀尔11月25日电（记者王子正 曹凯）2021年中非视听节目推介会25日在北京和塞内加尔首都达喀尔同步举办，电视剧《山海情》（法语版）等中国优秀视听节目将在塞内加尔、加蓬、刚果（金）等非洲国家电视台播出。

中国国家广播电视总局国际合作司司长闫成胜在北京分会场致辞时表示，《山海情》讲述的脱贫故事是中国奇迹的缩影，希望这部作品能为非洲观众带来同样的鼓舞和感动。

塞内加尔文化和新闻部新闻司司长乌塞努·迪恩在致辞中表示，在文化交流的框架下举办此次推介会，尤其是中国电视剧《山海情》即将播出，有利于增进两国友谊，拉近两国人民距离，促进塞内加尔经济社会发展。

塞内加尔国家二台频道总监马迪·迪奥普期待《山海情》在塞播出，他希望能看到更多优秀中国影视剧，也希望通过此次合作进一步推动双方媒体事业发展，造福双方民众。

《功勋》《在一起》《小欢喜》《23号牛乃唐》等中国优秀视听节目，以及《哈拉筷子》《美食驾到》《与非洲同行》《熊猫和小跳羚》等中非合作制作节目当天在推介会上亮相。据介绍，这些节目将在塞内加尔国家电视台、加蓬国家电视台、刚果（金）国家电视台、布隆迪国家电视台、科摩罗ORTC电视台、摩洛哥新视野电视台、四达时代非洲数字电视平台等媒体播出。

2021年中非视听节目推介会由中国国家广播电视总局国际合作司主办，四达时代集团承办。

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