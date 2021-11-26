人民网堪培拉11月26日电 （记者陈效卫）由惠灵顿中国文化中心、惠灵顿市政府、福建厦门大学联合举办的惠灵顿第三期旅游商务中文培训班结业仪式26日下午在惠灵顿市政府会议室举行。惠灵顿副市长萨拉·弗里、惠灵顿中国文化中心主任郭宗光、惠灵顿市政府城市发展与规划部门首席顾问梅格·哈耶斯、惠灵顿市政府国际关系部主任袁同以及中文培训班学员等近20人参加了结业典礼。

惠灵顿维多利亚大学孔子学院院长阿黛尔·布莱恩特女士，厦门市人民对外友好协会副会长、厦门市人民政府外事办公室调研员林娜，厦门大学国际关系学院/南洋研究院委员会委员、中文教育学院副院长毛通文等通过视频连线参加了活动。

结业仪式现场，第三期旅游商务中文培训班中来自惠灵顿市政府、新西兰蒂帕帕国家博物馆等公共服务部门的6名中文学员，接过了由郭宗光等颁发的结业证书。值得一提的是，这6名学员均收获了“双证”。他们在学中文过程中主动报名参加了中国汉语水平考试（HSK）一级测试，并全部通过。

“现在我不但能听懂许多中文句子，还认识了近两百个汉字，终于能用中文和我的妈妈、姨妈微信聊天了！”优秀学员代表、新西兰国家博物馆组织发展部经理黛安·海尔斯通激动地说。她母亲是中国香港人，虽有中英混血背景，但在参加此次中文培训班之前从未有机会系统学习中国普通话。她特意告诉大家，自己的中文名是“雪瑶”，寓意着“冰雪聪明”。

郭宗光对学员们取得的成绩表示祝贺，热情鼓励众学员再接再厉学中文。“疫情对学员们的中文学习提出了挑战，今天大家能够取得这样的成绩格外来之不易，中国文化中心希望今后与惠灵顿市政府在文化、旅游领域进一步拓展合作的广度和深度，持续增进友谊和交流。”郭宗光说。

惠灵顿中国文化中心与惠灵顿市政府合作推出的旅游商务中文培训班始于2018年，学员主要由从事旅游、文化、商业领域的惠灵顿市政府工作人员构成。因2020年新冠肺炎疫情爆发对线下实体教学造成影响，惠灵顿中国文化中心、惠灵顿市政府联手厦门大学推出线上授课、线下答疑、文化实践辅助的全新教学模式。此次结业的学员，正是该创新教学模式下的首批结业学员。

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