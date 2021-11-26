媒体论坛小组讨论现场。主办方供图

人民网韩国11月25日电 （周玉波、杨帆） 2021中日韩媒体论坛23日在韩国江原道顺利举办。本次论坛由韩国江原道民日报社主办，来自中日韩三国媒体界、体育界、学术界等各界的百余名嘉宾现场或在线参会，共同探讨三国奥运接力合作及媒体联动方案。

韩国国务总理金富谦通过视频向论坛致贺词。金富谦说，随着全球范围内的新冠肺炎疫情逐渐稳定，人们的生活也在慢慢回到正轨。作为全人类共享的体育盛宴，奥运会将继续承担传递友好与和平的使命。

江原道道知事崔文洵在开幕致辞中表示，他对即将到来的北京冬奥会非常期待，也祝愿韩国运动员能够在北京冬奥会中取得理想的成绩。他强调，三国应以奥运为契机，深化合作，共同面对新冠肺炎疫情带来的困难，共创和平与繁荣。

此外，2024年江原冬季青少年奥运会组委会委员长申昌宰、中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊、江原道议会议长郭度荣、江原道平昌郡郡守韩旺机等也分别发表致辞祝贺论坛顺利举办，并表示期待中日韩三国借奥运契机加强合作。

从平昌冬奥会到东京奥运会，再到即将开幕的北京冬奥会，奥运赛事在中日韩三国连续举办，这项全世界最受瞩目的体育盛宴进入“东亚周期”。在这一背景下，继去年成功举办2020年中日韩媒体论坛后，今年这一平台继续为探索三国接力奥运合作及媒体联动方案提供了友好交流的平台。

国际奥委会运动员委员会副委员长、2018平昌纪念财团理事长柳承敏以“2024江原冬季青少年奥运会成功举办和中日韩奥运会三国遗产合作方案”为主题发表了主旨演讲。他提到，在新冠肺炎疫情中举办奥运会是一个巨大的挑战，东京夏奥会为此进行了有益的探索。相信即将到来的北京冬奥会也能够在做好防疫工作的前提下获得成功，让体育重新成为连接世界的纽带。

作为中国媒体代表，人民日报社体育部主任薛原在主题演讲环节以“把握奥运机遇·分享奥运价值”为主题，介绍了北京冬奥会的理念及准备情况。他表示，目前新冠肺炎疫情的阴霾仍未散去，在这一特殊时期，奥运会的举办有着独特的价值。通过奥运会的舞台，能够凝聚起更多团结、信心、勇气和战胜困难的力量。讲好奥运故事，三国媒体可以更好地发挥桥梁的角色。

另外，论坛还设置了小组讨论环节，来自中日韩三国的媒体人和体育人就三国媒体合作方案进行了具体的研讨。江原道民日报评论部负责人朴美贤、人民网韩国公司总经理周玉波、日本朝日新闻首尔支局长神谷武等围绕三国接力奥运合作及媒体联动的具体计划展开了讨论，为今后三国媒体合作提供了宝贵意见。

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