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埃及卢克索狮身人面像大道修复后完整开放

2021年11月26日17:38 | 来源：新华网
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　　新华社埃及卢克索11月26日电（记者吴丹妮 艾哈迈德·沙菲克）埃及南部卢克索市25日晚举行盛大仪式，庆祝著名的狮身人面像大道经多年修复后完整向公众开放。埃及总统塞西及多名国内外政要、官员出席了仪式。

　　据埃及官方金字塔在线网站报道，卢克索狮身人面像大道已有约2400年历史，全长2700米，连接着久负盛名的卢克索神庙和卡尔纳克神庙，道路两侧现共排列有1057座狮身人面像及狮身公羊像。

　　仪式上，整条道路和两侧的雕像被灯光点亮，多名表演者身穿古埃及服饰再现了曾在此举行的重要祭神仪式，美丽的烟火划破夜空，照亮了神庙以及这条古老大道。

　　此前，该大道仅部分对公众开放。埃及旅游和文物部长哈立德·阿纳尼当天在活动现场接受新华社记者采访时说，整条大道的发掘、修复工程历经数年，2011年曾因政局不稳被迫暂停，2017年得以恢复。该大道是古埃及文明的重要象征之一，相关研究工作仍在继续。

　　“完整向公众开放这条大道是我们多年以来的目标和梦想。”埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里在现场向记者介绍说，卢克索是一座“露天博物馆”，该大道是其重要组成部分，它将向人们展示埃及独特多样的考古成就，同时促进旅游业发展。

　　卢克索是埃及重要的考古发掘地和旅游胜地之一，其神庙群宏伟壮观，陵墓群数量众多，一直吸引着来自世界各地的专家和游客。

　　为振兴受新冠疫情冲击的旅游业，埃及陆续举办大型文化活动。今年4月3日，埃及政府在开罗举办了盛大游行活动和交接仪式，将藏于埃及国家博物馆的22具古埃及法老和王后的木乃伊转移至埃及文明博物馆，以打造新的旅游热点。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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