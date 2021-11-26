新华社北京11月26日电 国家主席习近平26日就俄罗斯发生煤矿事故造成重大人员伤亡向俄罗斯总统普京致慰问电。

习近平在慰问电中表示，惊悉贵国克麦罗沃州别洛沃市一煤矿发生瓦斯爆炸，造成重大人员伤亡。我谨代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，对遇难者表示沉痛的哀悼，向遇难者家属及伤者致以诚挚的慰问。

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