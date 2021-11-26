人民网堪培拉11月26日电 （记者陈效卫）据中国驻基里巴斯大使馆25日消息，基里巴斯公共服务办公室与中国热带农业科学院25日共同举办了椰子产业综合利用视频培训会议。中国驻基里巴斯大使唐松根以及使馆全体外交官、基公共服务办公室人力资源管理中心主任尤莉阿姆、基工商联合会主席卡图阿、中国热科院刘国道副院长等出席，基公共服务办公室、商务部、农业部、外交部等政府部门、私营企业、社区、媒体代表约80人在塔拉瓦参训，基圣诞岛分会场约20人参训。

唐松根表示，椰子是基里巴斯经济和文化生活重要组成部分，也是基外岛民众的主要收入来源。基政府重视椰子产品和出口多元化，在基20年发展规划中提出通过椰子产业促进经济可持续发展和改善民生，并制定了椰子产业发展战略。海南是中国椰子的主产区，可加工生产各类椰子产品超过250种。举办此次视频会，不仅是落实基椰子发展战略的重要举措，也是中基双方互学互鉴的良好机会。明年通过境外专家顾问项目，中国还会派遣2名椰子专家赴基开展培训调研，了解基椰子产业现状和潜力，帮助基进一步提升椰子产业附加值。

唐松根指出，中基复交以来，双方在基础设施、民生、可持续发展和人文交流等领域开展了富有成效的交流与合作，为基独立自主、可持续发展和改善民生做出了积极贡献。在南南合作框架下，中国坚持言必信、行必果，重信守诺，为基提供力所能及的援助，积极回应基经济社会发展的优先需求，毫无保留分享发展经验。

尤莉阿姆致辞时说，感谢中国使馆为基政府和企业提供此次培训机会。传统上，椰树是基里巴斯生命之树，为基民众获取食物、饮料、药品和衣服的重要来源。现在椰树仍是基重要资源，是基主要出口产品和外岛民众收入来源。此次培训非常重要，通过提供综合利用椰子的新技术、新知识，进一步提升基生命之树椰树的附加值，将对基改善民众生活和促进企业发展起到积极作用，让每一位基里巴斯人受益。公共服务办公室作为基政府负责培训的牵头部门，愿积极同中国使馆合作，为政府部门和私营企业提供更多培训，提升民众技能。

刘国道表示，中国热科院很荣幸能够举办此次线上培训，向基里巴斯朋友展示中国椰子加工产业先进做法，为基椰子加工产业发展建言献策。中国热科院位于海南，是中国唯一从事热带农业科学研究和开发的国家级科研机构，希望在疫情结束后，尽快启动双方线下交流，促进基椰子这一支柱产业提升附加值。

基里巴斯椰子发展公司经理西蒙介绍了基椰子产业发展和主要产品情况，中国热科院赵松林研究员作“椰子综合加工利用现状”报告，来自南国食品实业有限公司、海南爱心椰雕工艺品有限公司、海南鑫宏源贸易有限公司的实业家结合各自产品，介绍了椰子营养价值开发利用、文化产业链发展等内容。参训基方人员还与中方专家就基现有椰子产品价值提升、对华出口椰子产品以及未来通过赴华考察提升椰子产业发展研究能力等进行了交流。

本次培训得到基业界人士的高度重视，基首都塔拉瓦和圣诞岛政府部门和私营领域人士踊跃参加。基方表示，非常感谢中方举办此次培训，既传授理论知识，又分析宝贵的实践经验，通过培训了解到中国椰子加工和综合利用产业非常先进，高附加值产品丰富，希望参与更多此类培训，并期待在新冠肺炎疫情结束后访问中国，实地考察了解有关技术，与中方面对面交流，更好地提升基支柱产业椰子的综合利用水平。

当天，基壹号电视台对活动进行预报，指出此次培训分享了椰子产品加工和综合利用的技术和知识。活动现场，基总统办公室新闻官、国家电台、《乌凯拉报》《新星报》、壹号电视台等基主流媒体记者全程报道。

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