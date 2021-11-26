新华社华盛顿11月25日电 记者手记：美国“一元店”涨价25%的通胀警示

新华社记者高攀 许缘 熊茂伶

美国一元树商店公司日前宣布将旗下一元树折扣杂货店（俗称“一元店”）大部分商品单价从1美元“永久”上调至1.25美元，打破了公司秉持35年的“仅售一美元”零售理念，凸显美国通胀压力广泛上升对零售商店的冲击。

这家总部位于美国弗吉尼亚州切萨皮克的折扣杂货店连锁企业是在公布2021财年第三季度财报时宣布这一消息的。财报显示，当季公司销售额同比增长3.9%至64.2亿美元，但受货物运输成本上升等因素影响，每股盈利同比下降31%至0.96美元。财报指出，货运成本和供应链瓶颈是公司近期运营面临的最大挑战。

创立于1986年的一元树商店公司，被认为是美国最后一家坚守“一元店”理念的全国性折扣杂货店连锁企业，在北美各地拥有近8000家“一元店”。

长期以来，一元树商店公司高管不愿改变“一元店”的定价策略，认为这是吸引客流和推动公司利润增长的关键。但由于2018年美国政府对中国输美商品开始加征关税，以及物流运输和工资成本不断上涨，近年来公司毛利率大幅下滑，投资方有关提价的呼声日渐高涨。

为提升利润，一元树商店公司从2019年开始选择一些“一元店”作为试点，销售定价在一美元以上的商品。迫于成本上涨压力，今年公司将试点范围进一步扩大到数百家门店。初步调查显示，这些门店销售增长、顾客反馈效果不错。为此，公司决定正式将“一元店”大部分商品单价提升到1.25美元，计划今年12月先在2000多家门店实施，2022财年第一季度结束之前推广到公司旗下所有“一元店”。

一元树商店公司认为，这一提价将实质性扩大产品销售种类，为美国家庭提供更多日常必需品，特别是可以引进许多之前因为受到一美元定价限制而断供的产品。此外，提价还有助于消化上涨的货物运输成本和运营成本，提高公司毛利率。

一元树商店公司强调，提价的决定是“永久性的”，并非对短期或暂时性市场状况作出的回应。“一元店”的永久涨价表明美国零售商正将上涨的部分成本转嫁给消费者，这是近几个月来美国通胀压力广泛上升的一个缩影。美国劳工部数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨6.2%，创近31年来最大同比涨幅。

通胀加速上升正侵蚀美国民众消费能力。美国密歇根大学日前公布的调查显示，11月美国消费者信心指数降至67.4，为十年来最低水平。四分之一的受访消费者提到通胀导致生活水平下降。调查还显示，消费者对未来一年的通胀预期升至4.9%，为2008年以来最高水平。

值得一提的是，供应链瓶颈和物价上涨持续时间越长，消费者和企业通胀预期改变的可能性就越大。这种预期可能会自我实现，推动物价加速上涨，要抑制通胀就更加困难。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，目前美国通胀上升受到一系列因素驱动，包括美国非常宽松的财政和货币政策、严重的供应链瓶颈和物流运输问题，以及国际油价和食品价格上涨等。他认为，美国通胀压力不大可能很快缓解，房价上涨和劳动力短缺也会继续推高通胀水平。

早在今年年初，美国前财政部长、哈佛大学教授萨默斯就警告，白宫大规模财政刺激政策可能引发“一代人未曾见过的通胀压力”。近期接受媒体采访时，萨默斯再次批评白宫官员低估通胀形势，建议美联储采取强力举措应对通胀。

哈佛大学教授、白宫经济顾问委员会前主席贾森·弗曼呼吁美联储尽快调整货币政策，并警告说，如果货币政策调整滞后，美联储未来为抑制通胀而急剧收紧货币政策的可能性就更大，这会增加金融市场动荡和美国经济衰退风险。

“一元店”永久涨价给那些笃信美国高通胀只是暂时现象的美国政府官员提出了警示。白宫不仅需要反思宏观经济政策，采取措施抑制通胀，更需纠正贸易保护主义政策，尽早取消对进口商品加征关税。美国财政部长耶伦多次表示，削减关税有助于缓解美国通胀压力。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)