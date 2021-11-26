每天，都有上百颗遥感卫星从距离地面大约500公里的高度经过美国上空。它们来自欧洲、美国、日本、中国或者俄罗斯、印度、南非……

通过商业卫星公司的公开影像，我们完成了这次调查的核心部分——世界上唯一的超级大国如何扣留非法入境未成年人。

把不到2岁的儿童或是青少年与父母强行分离，拘禁在只有地垫和锡箔的帐篷里，食用带血的鸡肉——借用西方媒体常用的表述方式，“它涉及一个我们这个时代最紧迫的人权问题”。

农田中的帐篷

多纳，得克萨斯州东南部可能仅有1万多名居民的小镇。在地图上测量，它距离美国与墨西哥的边境口岸仅11公里。

在拜登总统发誓要将美国从特朗普灾难性的移民政策中解救出来后，卫星影像显示，小镇西南部、接近农田的区域出现了大型帐篷区——非法入境未成年人拘留中心。

卫星影像显示，整个拘留中心在不到8个月就达到了现在的规模——图上测量大约20万平方米，相当于纽约中央车站的面积。这对于以基建缓慢著称的美国来说是一个特例。

2021年2月19日之后不到4个月，容纳非法入境未成年人的大型白色帐篷从4座增加到11座。

美国号称新闻自由，但媒体却很难进入这些拘留中心。2021年3月，迫于外界压力，3名媒体人员得以进入多纳的这处设施。他们报道说，超过4100人被扣押在此，绝大多数是无陪伴的儿童，而这个设施的规划容量只有250人。

那时这里已有5座大型帐篷，平均每座容纳约800人。据此估算，目前这座设施最多可能容纳近万名未成年人。

另一个能够说明拘留中心人员激增的证据是：设施内的车辆——大部分可能是工作人员的私人轿车——从大约148辆增加到545辆以上，即增长了约2.7倍。

因为建设时期不同，11座大型帐篷分为两个区域，每个区域的西侧都有两块被围墙控制、大约1600平方米的区域。这些面积总计不到一个足球场大小的场地，是数千名未成年人全部的室外活动空间。

在帐篷内，孩子们被塑料布分隔在拥挤的空间中，除了床垫和保暖用的锡箔，没有任何生活设施。

（图片来源：路透社）

在各个时期的卫星影像中，并未看到太多大型巴士。这意味着被拘留的未成年人可能不会大规模频繁流动——孩子们一旦被送入，就没有打算很快接走。

在距离多纳大约1000公里、位于美墨边境得州段西端的布里斯堡，有美国最大的非法入境未成年人拘留中心。它也是在2021年3月、拜登总统执政后设立的。到7月时，这里已经有19座大型帐篷。

通过测算这些大型帐篷的面积，并与多纳的帐篷面积、容纳人数比较，推算这个区域最多可容纳1.5万名未成年人。两张卫星影像也显示，停车场的车辆从不到100辆增加到超过700辆，增加了6倍以上。

据外媒报道，拘留中心位于一处军事基地内，外人难以进入。但有举报信息说这里已发生性侵事件，既涉及女孩也包括男孩。必须与拘留中心签订保密协议的工作人员透露，许多儿童变得严重抑郁，发生多起自残事件。

从拘留中心传出的图片显示，双层儿童床只有桌子的高度。新冠肺炎、流感等已在这一设施内暴发，需要搭建专门的帐篷容纳患病儿童。已经离开这里的孩子说，提供给他们的鸡肉还带着血。

（图片来源：BBC）

难以确认的人数

美国到底有多少座非法入境未成年人拘留中心在运行？信息是混乱的。

2021年2月，美国政府卫生与公众服务部发言人马克·韦伯表示，该部门已经为移民儿童建设了约80个永久设施，提供超过1.3万个床位，但在疫情之下部分设施无法使用。

2021年5月，美联社说在20多个州存在200处不透明的扣留设施。

并没有确切信息说明，到底有多少与家长分离的非法入境未成年人被扣留在这些地方。

通过有限的媒体信息，我们找到了8个明确的、未发布过关闭信息的非法入境未成年人拘留中心的地点。2021年春，西方媒体曾关注过非法入境未成年人拘留中心，但其后，无论从官方渠道还是媒体，人们都很难获知更多相关信息。

目前已知的拘留中心分布在从大西洋沿岸到太平洋沿岸的广阔地区，包括距离边境大约530公里的达拉斯。

这些设施设在军事基地、会议中心、体育场馆、石油工人营地等区域内，除了一些新搭建的帐篷，更多是永久性建筑。

一些地点的建筑外观虽然没有明显变化，但可以利用卫星观察到由于大量扣留未成年人而带来的其他变化——附属设施增加、车辆聚集、物资堆积……

孩子们也可能住在小型板房等建筑中，条件稍好的地方可能会把大型帐篷作为活动区。

这些孩子基本都来自中美洲——从萨尔瓦多到墨西哥的广大区域，在这些临时性拘留设施里可能被拘禁长达七八十天，然后被转往距离边境更远的地方继续关押。

1997年，因执法机构虐待非法入境未成年人（比如对15岁的女孩脱衣检查并佩戴手铐）而引发的公益诉讼达成和解，和解方案《弗洛雷斯和解协定》规定，无人陪伴儿童应在拘留20天后获释，并明确了对这些未成年人的最低生活保障。

比如“适当的住宿、食物，合适的衣服和个人仪容用品”，“适当的日常医疗和牙科护理……入院48小时内的全面体检（包括传染病筛查）……进行疫苗接种……特殊饮食及处方药品的监管……必要时进行妥当的心理干预”，“应当保留一些私人空间用于存放个人用品”。

这些在拘留中心显然并不存在。

2019年，美国司法部的律师在联邦上诉法院辩称，《弗洛雷斯和解协定》所规定的保障条件，并未包含向孩子们提供肥皂或牙刷。

奇怪的理由

为何要将非法入境的未成年人与家长强行分离后进行扣留？个中原因很难为这个星球上的绝大多数人理解和认同。

虽然拜登声称要扭转特朗普时代强硬的移民政策，但他却沿用了一项规则：将非法入境家庭中的家长驱赶出美国，却把孩子扣留下来。

白宫发言人普萨基为此辩解说：驱逐儿童、让他们踏上“凶险旅程”不是正确选择。

所以，美国人的观点是：把未成年人独自扣留在美国，长期生活在几乎没有任何生活设施——很多人在晚上只能覆盖锡箔保暖——的拘留中心，要强于让他们跟随家长返回祖国。

至于这些设施中是否存在未成年人死亡事件，从未有过官方通报。

而假如上述情形发生在美国之外，很可能会成为一次军事干涉的借口。

但是，考虑到美国，包括政府、媒体以及NGO，一直用双重标准评价发生在美国内外的同类事件，也就不难理解，这种公然违反人类伦理、剥夺个人基本权利、危害未成年人生命安全的行为何以出现。

（图片来源：路透社）

航天技术的扩散，使得借用这些技术开展新闻报道不再为发达国家媒体所垄断，并为第三世界国家去污名化、捍卫自己权益提供了有力手段。也使北美大陆以外的人们能够去观察发生在美国本土的人道主义危机、人权问题、种族歧视以及人们难以想象的糟糕事情。

上述报道进一步提供证据：美国对于非法入境儿童的扣留，是在道义借口下，对于成千上万异国未成年人人权的践踏和对他们生命安全的威胁。

尽管美国一直宣称将解决这些问题。

西方媒体惯用的叙述方式，亦可作为本文的结尾：“这类项目的最终结果会走向何处，历史上已有很多令人不安的先例。”

总监制：刘思扬 严文斌

监制：倪四义 徐姗娜

策划：钟昊熹

制片：程瑛 张正富

主笔：山旭

数据/视频：付一鸣 张晓雪 冯春

视觉：郭超 王嘉栋 李东泽

出品

媒体融合生产技术与系统国家重点实验室

制作

新华社卫星新闻实验室

联合制作

新华社国际传播融合平台

新华社新媒体中心

(责编：徐祥丽、刘洁妍)